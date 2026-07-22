Día Mundial del Cerebro: leer cuentos a tu bebé es un estupendo ejercicio para su desarrollo cognitivo

La lectura de cuentos, incluso durante el embarazo, plantea ventajas significativas en el desarrollo cerebral del bebé. Se establece un vínculo afectivo entre padre e hijo mientras se fomenta la sensación de seguridad y se estimula el desarrollo del lenguaje.

Así lo señala el neuropediatra José Luis Peña Segura, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), entrevistado por EFE Salud, a propósito de que este 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro.

“El lenguaje que se utiliza en la lectura de los cuentos, aunque esté adaptado al niño, va a ser siempre más complejo y más rico que el que utilizamos generalmente cuando hablamos con él”, asevera Peña Segura.

Beneficios que aporta la lectura a bebés

De acuerdo al especialista, los beneficios de la lectura compartida para la evolución del cerebro de un bebé son los siguientes:

Favorece el vínculo afectivo entre los padres y el niño.

entre los padres y el niño. Los niños sienten sensación de seguridad.

El bebé se familiariza con la voz, los sonidos del lenguaje, el ritmo.

Promueve la atención conjunta y el desarrollo del lenguaje.

y el desarrollo del lenguaje. Fortalece la atención y la memoria del niño.

Impulsa la imaginación .

. Genera un hábito para la futura lectura que realice el niño por sí solo.

La música también brinda lo suyo

Por otra parte, sería injusto no apreciar lo que en este sentido también aprta la música.

Las canciones de cuna desempeñan un papel crucial en la regulación emocional. La interacción afectiva mediante la música no solo mejora la atención y memoria del bebé, sino que también favorece el vínculo social y el desarrollo motor.

Sin embargo, se recomienda precaución con el volumen y el uso de dispositivos.

Desarrollo cerebral prenatal

El neuropediatra José Luis Peña hace hincapié en el impacto de los eventos que ocurren durante el embarazo en el desarrollo cerebral. Desde la creación de neuronas hasta la mielinización, estos procesos son fundamentales en los primeros años de vida, estableciendo la base para futuros aprendizajes.

Puntualizó estos eventos:

Desarrollo del tubo neural .

. La proliferación de las neuronas (ya nacemos con las millones de neuronas que vamos a tener para toda nuestra vida).

(ya nacemos con las millones de neuronas que vamos a tener para toda nuestra vida). La división del cerebro entre el encéfalo y mesencéfalo.

y mesencéfalo. La migración neuronal para establecer las capas del cerebro.

para establecer las capas del cerebro. La sinaptogénesis , que es cuando las neuronas necesitan conectarse unas con otras para que podamos aprender, lo cual es fundamental en los dos, tres primeros años de vida (condiciona el aumento del volumen cerebral).

, que es cuando las neuronas necesitan conectarse unas con otras para que podamos aprender, lo cual es fundamental en los dos, tres primeros años de vida (condiciona el aumento del volumen cerebral). La mielinización, que es mayor en los dos primeros años de vida. Va a estar en correlación con el neurodesarrollo y finalizará al final de la adolescencia.

Consejos prácticos para padres

Aunque no existen métodos ni entrenamientos especiales que influyan directamente en el desarrollo del cerebro de un bebé. Ciertos cuidados cariñosos y sensibles son fundamentales:

Buena salud

Buena nutrición

Sueño adecuado

Atención receptiva

Protección y seguridad

Oportunidades para un aprendizaje desde temprana edad

Estar atentos a las señales del niño

Mirarlo y consolarlo cuando llora

Cantar, hablar y leer diariamente

Evitar una sobreestimulación

Se debe prestar atención a las señales del bebé y priorizar interacciones significativas, como leer y cantar.

Todas “las experiencias positivas durante la primera infancia van a tener efectos positivos en el desarrollo cerebral”, apunta.

Riesgos de la exposición temprana a pantallas

El uso de pantallas puede perjudicar el desarrollo en bebés y niños pequeños, desplazando otras actividades necesarias. Existen asociaciones entre la exposición excesiva a pantallas y problemas de lenguaje, interacción social y regulación emocional, destacando la necesidad de limitar su uso.

“Los excesos de las pantallas se han asociado con un montón de problemas. Menor progreso de lenguaje, menor interacción entre el bebé y sus cuidadores, problemas para conciliar el sueño, menos actividad física, menos juego creativo, más obesidad, mayor dificultad para tolerar el aburrimiento, irregular las emociones”, advierte el neuropediatra.

Tiempo de calidad: el mejor recurso

El doctor Peña subraya que la crianza efectiva se basa en el tiempo de calidad.

Ofrecer cariño, hablar, leer y jugar con los niños son las mejores prácticas para fomentar un desarrollo cerebral saludable. La dedicación y atención a los pequeños es fundamental para su crecimiento.

También te puede interesar:

· Claves para proteger a los bebés del calor extremo en verano

· Uno de los mayores errores que cometemos y que acelera el envejecimiento es no dormir lo suficiente, asevera experto

· Riesgos, beneficios y placer del sexo durante el embarazo