Riesgos, beneficios y placer del sexo durante el embarazo

Durante décadas, la sexualidad durante el embarazo ha sido un territorio envuelto en tabúes. Entre el temor a “hacerle daño al bebé” y la incomodidad de hablar del tema con el equipo médico, muchas parejas optan por el silencio o la abstinencia total, aunque no exista una razón clínica que lo justifique.

La evidencia disponible, sin embargo, pinta un panorama distinto: en embarazos sin complicaciones, el sexo no solo es seguro, sino que puede aportar beneficios físicos y emocionales tanto a la persona gestante como a su pareja.

Un temor infundado

La principal preocupación de las futuras madres y padres suele girar en torno a una pregunta: ¿puede el coito provocar un aborto, un parto prematuro o dañar al feto? La respuesta, en embarazos considerados de bajo riesgo, es no. El bebé está protegido por el líquido amniótico, la pared uterina y el tapón mucoso que sella el cuello del útero, una barrera natural contra infecciones y agentes externos.

Las contracciones leves que algunas personas experimentan tras el orgasmo ?conocidas como contracciones de Braxton Hicks? son normales y no equivalen a un trabajo de parto. Suelen ceder por sí solas al cabo de unos minutos.

Existen, no obstante, situaciones en las que el personal médico sí recomienda evitar las relaciones sexuales o el orgasmo, entre ellas:

Placenta previa (cuando la placenta cubre parcial o totalmente el cuello uterino).

(cuando la placenta cubre parcial o totalmente el cuello uterino). Antecedentes de parto prematuro o amenaza de parto prematuro en el embarazo actual.

en el embarazo actual. Incompetencia cervical o cuello uterino corto .

. Sangrado vaginal sin causa determinada.

sin causa determinada. Rotura prematura de membranas (bolsa de aguas rota).

(bolsa de aguas rota). Embarazo múltiple con factores de riesgo asociados.

Fuera de estos escenarios, la recomendación general de ginecólogos y obstetras es clara: la actividad sexual puede continuar durante toda la gestación, adaptándose a las necesidades y comodidad de cada persona.

Beneficios que pocos mencionan

Más allá de la ausencia de riesgo, distintos estudios en salud sexual y reproductiva han identificado ventajas concretas asociadas a la actividad sexual durante el embarazo:

Bienestar emocional y vínculo de pareja. El embarazo suele traer consigo cambios de humor, ansiedad y una redefinición de la identidad corporal. La intimidad física puede funcionar como un espacio de conexión que reduce el estrés y refuerza la comunicación entre ambos miembros de la pareja en una etapa de grandes transformaciones.

Beneficios físicos. El aumento del flujo sanguíneo pélvico durante el embarazo puede intensificar la sensibilidad genital, lo que lleva a muchas mujeres a experimentar orgasmos más intensos o, en algunos casos, a tenerlos por primera vez durante esta etapa. Además, la actividad sexual libera oxitocina y endorfinas, hormonas asociadas al bienestar y la reducción del dolor.

Mejor descanso y menor tensión. El orgasmo favorece la relajación muscular y puede contribuir a un sueño más reparador, algo especialmente valioso en un periodo en el que el descanso suele verse afectado por molestias físicas.

Preparación del cuerpo para el parto. Algunos estudios sugieren que el semen contiene prostaglandinas, sustancias que podrían contribuir al ablandamiento del cuello uterino cerca de la fecha de parto, aunque la evidencia científica al respecto no es concluyente y no debe interpretarse como un método para inducir el parto.

El placer, la gran pregunta silenciada

Si el aspecto médico genera dudas, el del placer suele quedar directamente fuera de la conversación. Sin embargo, la vivencia subjetiva del deseo y el disfrute durante el embarazo es tan real como cambiante.

En el primer trimestre, las náuseas, el cansancio y la sensibilidad mamaria pueden reducir el deseo sexual. En el segundo trimestre, muchas personas gestantes reportan un aumento notable de la libido, asociado al mayor flujo sanguíneo pélvico y a la desaparición de los malestares iniciales. El tercer trimestre, en cambio, suele traer consigo el desafío de encontrar posturas cómodas ante el crecimiento del abdomen.

Los especialistas en sexualidad recomiendan flexibilidad: explorar posiciones alternativas —como la lateral o con la persona gestante encima—, priorizar la comunicación sobre lo que resulta cómodo o incómodo en cada momento y recordar que la penetración no es la única forma de intimidad posible. Las caricias, la masturbación mutua o el sexo oral son alternativas igualmente válidas cuando el coito no resulta cómodo o está médicamente desaconsejado.

Romper el silencio

A pesar de la evidencia disponible, la consulta prenatal rara vez incluye una conversación abierta sobre sexualidad. Numerosas asociaciones médicas y de salud sexual insisten en que este vacío informativo alimenta la ansiedad de las parejas y perpetúa mitos sin sustento médico.

La recomendación coincide entre los profesionales: cada embarazo es distinto, y la mejor guía es la conversación honesta entre la pareja y el equipo médico que realiza el seguimiento gestacional. Preguntar sin vergüenza, informarse con fuentes confiables y escuchar al propio cuerpo son, en definitiva, las claves para vivir esta etapa —también en lo sexual— de manera plena y segura.

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