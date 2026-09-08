Desarrollan chicle que promete combatir el cáncer y el VPH

Un estudio de científicos de la Universidad de Pensilvania evaluó extractos de una goma de mascar elaborada con frijol lablab. Los resultados, publicados en la revista Scientific Reports, muestran una disminución significativa del virus del papiloma humano (VPH) y de dos bacterias asociadas con el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello: Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum.

El carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello afecta la mucosa de la boca y la garganta. Suele presentar un pronóstico desfavorable cuando se diagnostica en etapas avanzadas. Los investigadores sostienen que los tratamientos aprobados en los últimos años todavía no han mejorado de forma considerable la supervivencia a cinco años ni la calidad de vida de muchos pacientes.

“El cáncer de labio y cavidad oral fue el séptimo tipo de cáncer más frecuente en incidencia y mortalidad a nivel mundial entre adolescentes, adultos jóvenes y adultos de mediana edad en 2022”, alertó Henry Daniell, académico de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Pensilvania,

Resultados destacados contra el VPH y las bacterias

Los extractos del chicle redujeron el VPH en un 93% en muestras de saliva y en un 80% en muestras de enjuague bucal. La goma contiene la proteína antiviral natural FRIL, obtenida mediante frijoles lablab bioingenierizados.

Los investigadores incorporaron protegrina, un péptido antimicrobiano, para reforzar la acción contra P. gingivalis y F. nucleatum. Una sola dosis redujo los niveles de ambas bacterias a valores cercanos a cero, sin afectar de manera aparente a las bacterias beneficiosas de la boca.

El próximo paso: ensayos clínicos

Los autores afirman que el chicle podría convertirse en un tratamiento complementario o en una herramienta preventiva frente a infecciones relacionadas con el cáncer oral y orofaríngeo.

Sin embargo, los resultados corresponden a pruebas realizadas en muestras de pacientes y todavía deben confirmarse en ensayos clínicos antes de determinar su eficacia y seguridad en personas.

Opiniones de expertos

La mayoría de los oncólogos consultados coincide en una lectura cautelosa pero optimista: ven los resultados preliminares como una señal prometedora, pero insuficiente para sacar conclusiones definitivas sobre beneficio clínico real.

Qué destacan

Rebeca Lozano Mejorada los describe como una “prueba de concepto inmunológica sólida”, aunque aclara que aún no prueban por sí solos un beneficio causal en pacientes.

José Bautista señala que falta la publicación científica con los datos completos, porque las notas de prensa no permiten verificar bien las conclusiones.

Lennard Lee coincide en que son resultados importantes y alentadores, pero insiste en esperar los datos completos.

Catherine Wu también subraya el potencial del avance, pero pide prudencia hasta conocer los resultados detallados.

Lectura general. En conjunto, los expertos ven estos hallazgos como un avance relevante para la oncología, especialmente por su posible valor como cambio de paradigma, pero recalcan que todavía faltan datos sobre supervivencia, duración del efecto y análisis independiente.

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