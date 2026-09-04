FDA aprueba nuevo examen de sangre para detectar el Alzheimer

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el examen de sangre PrecivityAD2, desarrollado por C2N Diagnostics, dirigido a adultos mayores de 40 años con signos de deterioro cognitivo. Este enfoque complementará las evaluaciones clínicas para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer.

La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 80% de los casos de demencia. Actualmente, se estima que 7.4 millones de estadounidenses mayores de 65 años viven con esta enfermedad, y se prevé que esta cifra alcance los 13.8 millones para 2060.

El aumento en las muertes relacionadas con el Alzheimer destaca la urgencia de diagnósticos precisos y oportunos.

Mecanismo de acción de la prueba

La prueba de C2N Diagnostics identifica placas de amiloide en el cerebro, un indicador clave de Alzheimer. De acuerdo con estudios clínicos, esta prueba muestra una alta tasa de predicción tanto positiva como negativa, siendo eficaz para detectar placas en pacientes con diversos niveles de deterioro cognitivo.

Con la nueva prueba, se espera que los pacientes avancen más rápidamente hacia tratamientos específicos sin necesidad de pruebas más invasivas como la PET. La empresa destaca que el uso de esta prueba podría optimizar el proceso diagnóstico y, potencialmente, retrasar el inicio de tratamientos mediante un diagnóstico más ágil y preciso.

“La aprobación de la FDA representa un momento decisivo para nuestra empresa, para toda la comunidad de la enfermedad de Alzheimer, para el campo del diagnóstico molecular y para la medicina de precisión”, declaró el doctor Joel Braunstein, cofundador, director ejecutivo y presidente de C2N.

“Creemos que la prueba PrecivityAD2 desempeñará un papel vital en el sistema de salud en los próximos años, ayudando a agilizar y simplificar el complejo proceso de diagnóstico al que se enfrentan muchos pacientes con problemas graves de memoria”, recogió sus declaraciones Newsweek.

Comparativa con métodos tradicionales

PrecivityAD2 se compara muy favorablemente con los métodos tradicionales para detectar patología amiloide de Alzheimer, con una precisión reportada de alrededor de 90% o más en varios estudios, y en algunos análisis con valores predictivos de regla‑in y regla‑out muy altos. En la práctica, se posiciona como una alternativa menos invasiva a la punción lumbar y al PET amiloide, y también suele superar a la evaluación clínica sola.

En qué destaca

PrecivityAD2 es una prueba de sangre que combina biomarcadores como beta-amiloide 42/40 y p-tau217 para estimar la probabilidad de que haya placas amiloides en el cerebro. En estudios clínicos, su rendimiento se ha descrito como comparable al de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y al PET amiloide para identificar la presencia o ausencia de patología amiloide.

Frente a otros métodos

PET amiloide: sigue siendo un estándar de referencia, pero es costoso, menos accesible y usa radiación; PrecivityAD2 ofrece una aproximación similar para detectar amiloide con una simple extracción de sangre.

sigue siendo un estándar de referencia, pero es costoso, menos accesible y usa radiación; PrecivityAD2 ofrece una aproximación similar para detectar amiloide con una simple extracción de sangre. Líquido cefalorraquídeo (punción lumbar): también es muy útil y validado, pero es invasivo; PrecivityAD2 busca dar una opción confirmatoria menos molesta.

también es muy útil y validado, pero es invasivo; PrecivityAD2 busca dar una opción confirmatoria menos molesta. Evaluación clínica sola: la sangre ha mostrado mejor desempeño diagnóstico que el juicio clínico aislado, especialmente en atención primaria.

Qué limitaciones tiene

La prueba no “diagnostica Alzheimer” por sí sola en todos los casos; en realidad ayuda a detectar patología amiloide, que es una pieza importante del diagnóstico. Su utilidad depende mucho del contexto clínico, especialmente en personas con síntomas cognitivos o con sospecha razonable de enfermedad de Alzheimer.

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