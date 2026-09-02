Control intensivo de la hipertensión puede reducir el riesgo de desarrollar demencia

Un estudio extenso realizado en zonas rurales de China revela que un tratamiento intensivo de la hipertensión arterial podría reducir el riesgo de desarrollar demencia. Los hallazgos, presentados en el Congreso de la ESC de 2026, reflejan cómo controlar este factor de riesgo cardiaco beneficia también la salud cerebral.

El Programa de Control de la Hipertensión Rural de China incluyó a 33,995 adultos con hipertensión. Los participantes fueron sometidos a un tratamiento intensivo durante cuatro años, y los resultados mostraron una reducción del 15% en el riesgo de demencia entre quienes recibieron atención estructurada comparado con el grupo de control.

Los participantes del grupo de intervención lograron una disminución significativa en la presión arterial, con una caída promedio de 17.6 mmHg en presión sistólica, en comparación con 2.4 mmHg en el grupo de atención estándar. Además, se observaron beneficios en la función cognitiva.

Implicaciones para la salud pública

La investigación sugiere que programas comunitarios que emplean profesionales no médicos pueden resultar en reducciones significativas de la presión arterial y el riesgo de demencia. Este enfoque podría ser adoptado en sistemas de atención primaria más amplios para combatir el creciente desafío de la demencia.

Expertos en el campo, como el Dr. Spencer Kroll, destacan la necesidad de investigar la aplicabilidad de estos tratamientos en entornos urbanos y diversos. Además, se subraya la importancia del seguimiento a largo plazo para confirmar el impacto sostenible de estos resultados en la salud cognitiva a lo largo de la vida.

“Varios hallazgos clínicos a gran escala han transformado el manejo de la hipertensión, pasando de ser una estrategia preventiva para la salud cardiovascular a una defensa primaria a nivel poblacional contra el deterioro cognitivo”, declaró Kroll a Newsweek.

Otros factores que influyen en el riesgo de demencia

En personas hipertensas, el riesgo de demencia aumenta más cuando se combinan otros factores vasculares, metabólicos y del estilo de vida. Entre los más importantes están la diabetes, la obesidad o sobrepeso, la dislipidemia, el tabaquismo, la fibrilación auricular, los antecedentes de ictus y la enfermedad coronaria.

Factores que más influyen

Edad : el riesgo sube con el envejecimiento, y la hipertensión en la mediana edad se asocia de forma consistente con mayor riesgo de demencia más adelante.

: el riesgo sube con el envejecimiento, y la hipertensión en la mediana edad se asocia de forma consistente con mayor riesgo de demencia más adelante. Diabetes o glucosa alta : se suma al daño vascular y acelera el deterioro cognitivo.

: se suma al daño vascular y acelera el deterioro cognitivo. Obesidad y síndrome metabólico : aumentan la carga vascular y el riesgo global.

: aumentan la carga vascular y el riesgo global. Dislipidemia : colesterol o lípidos altos favorecen la aterosclerosis y el daño cerebral.

: colesterol o lípidos altos favorecen la aterosclerosis y el daño cerebral. Tabaquismo y alcohol nocivo : empeoran la salud vascular y aumentan el riesgo de demencia.

: empeoran la salud vascular y aumentan el riesgo de demencia. Accidente cerebrovascular previo : es uno de los vínculos más fuertes con demencia vascular.

: es uno de los vínculos más fuertes con demencia vascular. Enfermedad cardiovascular y fibrilación auricular : reducen la perfusión cerebral y elevan el riesgo.

: reducen la perfusión cerebral y elevan el riesgo. Bajo nivel educativo, aislamiento social e inactividad física: también contribuyen al riesgo total.

Matiz importante. La hipertensión no actúa sola: el riesgo suele ser mayor cuando coexiste con otros factores vasculares, y en algunos estudios la combinación de hipertensión en la mediana edad con presión baja en la vejez se asocia con un riesgo aún mayor de deterioro cognitivo y demencia. Además, los daños vasculares cerebrales pueden relacionarse tanto con demencia vascular como con Alzheimer.

En la práctica. La mejor estrategia es controlar la presión arterial y, al mismo tiempo, tratar diabetes, colesterol, peso, tabaco, sedentarismo y enfermedades cardíacas, porque el riesgo acumulado es el que más importa.

Sigue leyendo:

· La atorvastatina demuestra eficacia en la reducción de eventos cardiovasculares

· Aceite de menta, una alternativa efectiva para la hipertensión arterial leve

· Tu forma de caminar podría revelar pistas de tu estado mental