La atorvastatina demuestra eficacia en la reducción de eventos cardiovasculares

Investigaciones recientes revelan que la atorvastatina reduce los eventos cardiovasculares mayores en un 30% en personas mayores sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Este hallazgo proviene del ensayo STAREE, que incluyó 9,971 participantes y analizó los efectos de la atorvastatina frente a un placebo.

Estos resultados fueron presentados en una sesión de Hot Line en el Congreso ESC 2026 y publicados simultáneamente en el New England Journal of Medicine.

Estatinas como la atorvastatina se recetan habitualmente para controlar el colesterol alto en personas de hasta 75 años.

A pesar de la significativa reducción en los eventos cardiovasculares, los resultados también indican que no hubo una mejora sustancial en la supervivencia sin discapacidad entre los grupos estudiados. Los estudios muestran que el riesgo de muerte, demencia o discapacidad física persistente fue similar en ambos grupos.

Relevancia del ensayo STAREE

El estudio STAREE representa el primer ensayo controlado y aleatorizado a gran escala enfocado en pacientes de 70 años o más sin antecedentes de COVID-19, señaló la Sociedad Europea de Cardiología en una nota publicada en News Medical Life Sciences.

STAREE se considera clave para entender la relación entre el uso de estatinas y la prevención primaria en adultos mayores, un grupo tradicionalmente subrepresentado en estudios clínicos anteriores.

La profesora Sophia Zoungas, investigadora principal e integrante de la Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash, en Melbourne, Australia, destaca la importancia de estos hallazgos en el contexto del envejecimiento poblacional global.

Se espera que los resultados puedan influir en futuras directrices y prácticas clínicas, ofreciendo más opciones para gestionar el riesgo cardiovascular en personas mayores.

Efectos secundarios de la atorvastatina en mayores

Los principales efectos secundarios de la atorvastatina en personas mayores son similares a los de la población general, pero algunos pueden ser más relevantes por la edad, como el dolor o debilidad muscular, el riesgo de caídas y las interacciones con otros medicamentos.

Efectos secundarios más frecuentes

En adultos mayores, los efectos adversos que se ven con más frecuencia incluyen:

Dolor muscular, sensibilidad o debilidad (mialgias) : es el efecto más característico de las estatinas; puede ir desde molestias leves hasta debilidad que dificulta actividades cotidianas.

: es el efecto más característico de las estatinas; puede ir desde molestias leves hasta debilidad que dificulta actividades cotidianas. Dolor o molestias articulares (artralgias) y dolor de espalda.

y dolor de espalda. Síntomas digestivos : náuseas, diarrea, estreñimiento, gases, indigestión, dolor abdominal.

: náuseas, diarrea, estreñimiento, gases, indigestión, dolor abdominal. Dolor de cabeza, mareo .

. Fatiga, cansancio, debilidad general (astenia) .

. Alteraciones en análisis de sangre: aumento de enzimas hepáticas y de la creatina quinasa (CK), que refleja daño muscular.

Efectos menos frecuentes pero importantes en mayores

Aunque son menos comunes, algunos efectos tienen especial relevancia en personas mayores:

Miopatía y rabdomiólisis : daño muscular más intenso que puede causar dolor severo, debilidad marcada y orina oscura; el riesgo aumenta con la edad, dosis altas, enfermedad renal o interacciones con otros fármacos.

: daño muscular más intenso que puede causar dolor severo, debilidad marcada y orina oscura; el riesgo aumenta con la edad, dosis altas, enfermedad renal o interacciones con otros fármacos. Problemas hepáticos : hepatitis, ictericia (piel u ojos amarillos), dolor en la parte superior derecha del abdomen, náuseas persistentes.

: hepatitis, ictericia (piel u ojos amarillos), dolor en la parte superior derecha del abdomen, náuseas persistentes. Alteraciones cognitivas leves : olvidos, pérdida de memoria, confusión; suelen ser reversibles al suspender el medicamento.

: olvidos, pérdida de memoria, confusión; suelen ser reversibles al suspender el medicamento. Aumento del azúcar en sangre : puede empeorar el control de la diabetes o precipitar su aparición en personas predispuestas.

: puede empeorar el control de la diabetes o precipitar su aparición en personas predispuestas. Reacciones alérgicas graves: hinchazón de cara/lengua/garganta, dificultad para respirar, urticaria intensa.

Por qué hay que vigilar especialmente a los mayores

En personas mayores se suma:

Mayor probabilidad de polifarmacia , lo que eleva el riesgo de interacciones que aumentan la toxicidad muscular y hepática.

, lo que eleva el riesgo de interacciones que aumentan la toxicidad muscular y hepática. Función renal y hepática a menudo reducida , lo que puede elevar los niveles del fármaco.

, lo que puede elevar los niveles del fármaco. Mayor vulnerabilidad a caídas si hay debilidad muscular, mareo o fatiga.

Cuándo contactar al médico de inmediato

Busca atención médica urgente si aparece:

Dolor, sensibilidad o debilidad muscular intensa, sobre todo con fiebre o malestar general.

Orina muy oscura, coloración amarillenta de piel u ojos, dolor abdominal fuerte.

Dificultad para respirar, hinchazón de cara/lengua/garganta, erupción cutánea extensa.

Confusión marcada o cambios neurológicos nuevos.

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