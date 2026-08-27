El dilema: ¿diclofenac sódico o potásico?

Millones de personas alrededor del mundo recurren cada año al diclofenac para aliviar dolores musculares, cólicos menstruales, migrañas o inflamaciones articulares. Sin embargo, pocas reparan en un detalle que aparece impreso en letra pequeña en la caja: ¿sódico o potásico?

La diferencia, lejos de ser un tecnicismo irrelevante, puede determinar qué tan rápido —y en qué contexto— actúa el medicamento.

Un mismo principio activo, dos sales distintas

El diclofenac es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa (COX), responsable de producir prostaglandinas, las moléculas que generan dolor, fiebre e inflamación en el organismo. Tanto la versión sódica como la potásica comparten esa misma molécula activa; lo que cambia es la sal con la que se combina para su formulación farmacéutica. Esa diferencia química, aparentemente mínima, tiene consecuencias prácticas en la velocidad de absorción del fármaco.

La velocidad marca la diferencia

El diclofenac potásico se disuelve con mayor rapidez en el estómago, lo que permite una absorción más veloz hacia el torrente sanguíneo. Por eso suele recomendarse para el alivio del dolor agudo —como migrañas, dolores dentales o cólicos— donde se busca un efecto casi inmediato.

El diclofenac sódico, en cambio, suele presentarse en formulaciones de liberación prolongada o con cubierta entérica, diseñadas para resistir el ácido gástrico y disolverse en el intestino. Esto retrasa el inicio del efecto, pero permite una acción más sostenida en el tiempo, lo que resulta útil en tratamientos de dolor crónico o inflamatorio, como la artritis.

¿Cuál elegir?

Especialistas en farmacología coinciden en que la elección no depende de una preferencia arbitraria, sino del tipo de dolor que se busca tratar:

Dolor agudo y de aparición súbita : se favorece la presentación potásica, por su rapidez de acción.

: se favorece la presentación potásica, por su rapidez de acción. Dolor crónico o inflamación sostenida: se prefiere la presentación sódica, por su liberación prolongada.

En cualquier caso, ambas variantes comparten los mismos riesgos asociados a los AINE: irritación gástrica, posible daño renal con el uso prolongado y precauciones especiales en personas con hipertensión, enfermedades cardiovasculares o problemas digestivos previos.

La recomendación final

Más allá del debate técnico entre una sal y otra, los profesionales de la salud insisten en un punto que suele perderse de vista: el diclofenac, en cualquiera de sus formas, es un medicamento de venta bajo prescripción o supervisión farmacéutica en muchos países, y su uso prolongado sin control médico puede generar complicaciones serias, especialmente a nivel gástrico, renal y cardiovascular.

El verdadero dilema, entonces, no es tanto sódico o potásico, sino si automedicarse es la decisión correcta frente a un dolor persistente. La recomendación unánime sigue siendo la misma: consultar a un profesional de la salud antes de decidir cuál —y si acaso alguna— es la opción adecuada.

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