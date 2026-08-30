Aceite de menta, una alternativa efectiva para la hipertensión arterial leve

Un ensayo clínico realizado por la Universidad de Lancashire demuestra que el consumo de aceite de menta en pequeñas dosis puede reducir significativamente la presión arterial en adultos con hipertensión leve. Publicado en PLOS One, el estudio revela que una dosis de 100 microlitros dos veces al día durante 20 días puede disminuir la presión arterial sistólica en un promedio de 8.5 mmHg.

El ensayo involucró a 40 adultos, asignados aleatoriamente en dos grupos: uno que recibió aceite de menta y otro un placebo. Solo el grupo que consumió el aceite mostró mejoras en sus valores tensionales, sin efectos secundarios adversos reportados.

Los investigadores destacan los componentes mentol y flavonoides del aceite de menta como responsables de su efecto vasodilatador, contribuyendo a la reducción de la presión arterial.

“La presión arterial alta es una de las mayores causas de enfermedades cardíacas y muertes en todo el mundo, y su tratamiento tiene un costo enorme”, declaró en un comunicado de la universidad, que refirió el medio Infobae.

Jonnie Sinclair, investigador principal y catedrático en Ciencias del Deporte y la Salud de la Universidad de Lancashire, justificó el estudio alegando que los medicamentos convencionales no siempre demuestran eficacia clara a largo plazo en el control de la hipertensión y con frecuencia generan efectos no deseados.

Beneficios del aceite de menta

Los expertos subrayan que, además de ser efectivo, el aceite de menta es económico y de fácil acceso, facilitando su utilización en comparación con tratamientos farmacológicos convencionales. Esto podría representar un avance significativo en el manejo de la hipertensión a nivel global.

A diferencia de muchos medicamentos antihipertensivos, el aceite de menta no causó efectos secundarios en los participantes, lo que lo convierte en una opción segura para quienes buscan alternativas de tratamiento.

Cómo incorporar el aceite de menta en la dieta

La forma más efectiva es usar menta en la comida o en infusión, no el aceite esencial directamente, y reservar el aceite solo para usos muy concretos y con mucha precaución. El aceite esencial de menta en cápsulas se usa sobre todo bajo supervisión médica para molestias gastrointestinales, y por vía oral puede resultar tóxico si se usa mal.

Formas prácticas

Añadir hojas frescas de menta a ensaladas, yogur, frutas, salsas o batidos.

Preparar infusión de menta después de las comidas para apoyar la digestión.

Usar cápsulas de aceite de menta solo si un profesional de salud lo indica.

Evitar poner aceite esencial en comida o agua “a ojo”, porque la dosis segura depende del producto y la concentración.

Si es aceite esencial

Si se va a usar, lo más prudente es que sea en cápsulas entéricas o según la etiqueta y consejo médico, sobre todo si se busca alivio digestivo. Algunas fuentes también mencionan diluciones muy pequeñas para usos puntuales, pero esto no equivale a una recomendación general para consumo diario. En la piel, siempre debe diluirse en un aceite portador; no debe aplicarse puro.

Recomendación diaria

Para la mayoría de las personas, lo más seguro y sostenible es:

Usar menta fresca en comidas. Tomar 1 a 3 tazas de infusión al día. Dejar el aceite esencial para indicación profesional o usos aromáticos/tópicos diluidos.

Precauciones. Evita el aceite esencial por vía oral si estás embarazada, das lactancia, tienes reflujo frecuente, enfermedad digestiva importante o vas a usarlo en niños sin indicación médica. Si notas ardor, náuseas o acidez, suspéndelo.

Consideraciones del estudio

A pesar de los resultados positivos, los investigadores insisten en la necesidad de estudios adicionales para determinar si los efectos persistirán con el tiempo y si podrían aplicarse a personas con hipertensión más grave. Se enfatiza que los resultados son específicos para individuos con prehipertensión o hipertensión en estadio 1.

La eficacia demostrada del aceite de menta resalta su potencial como una solución simple y costo-efectiva para millones de personas en el mundo afectadas por la hipertensión.

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