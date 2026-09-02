Nuevo tratamiento de la obesidad: compuesto oral derrite la grasa sin disminuir el apetito ni la masa muscular

Investigadores de la Universidad de California, Berkeley, han identificado TOFA (ácido 5-tetradeciloxi-2-furoico), un compuesto oral que ha demostrado efectos significativos en la reducción de peso en ratones obesos, con pérdidas de hasta un 18% del peso corporal. El estudio, publicado en Science Advances, resalta que TOFA aumenta el gasto energético en lugar de suprimir el apetito.

El TOFA fue descubierto en la década de 1970 y pertenece a una clase de compuestos conocidos como inhibidores de la ACC, que ayudan a bloquear la producción de lípidos. Sin embargo, ningún inhibidor de la ACC ha sido aprobado para el tratamiento de enfermedades metabólicas, pues muchos de estos compuestos también pueden aumentar los niveles de triglicéridos, lo que supone un riesgo importante para la salud cardiovascular.

A diferencia de otros inhibidores de la ACC, el TOFA activa receptores celulares PPARa y PPARd que potencian la capacidad de las células para utilizar grasa como fuente de energía. Este mecanismo ha mostrado ser eficaz sin elevar los niveles de triglicéridos, contrarrestando una preocupación común en tratamientos previos.

“El TOFA parece activar una respuesta metabólica coordinada”, subrayó el primer autor del estudio, Justin Y. Lee, investigador posdoctoral de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), quien realizó la investigación cuando era estudiante de doctorado en Berkeley.

Comparación con medicamentos convencionales

Los tratamientos inyectables, como la semaglutida, suelen provocar pérdidas de peso mediante la reducción del consumo de alimentos, pero pueden tener efectos secundarios gastrointestinales y pérdida de masa muscular. TOFA, en contraste, promueve la quema de grasa sin alterar la ingesta alimentaria.

Los estudios indican que la combinación de TOFA con otros medicamentos de obesidad mejora los resultados en la reducción de peso y los niveles de azúcar en sangre. Esto contrasta con medicamentos como la semaglutida, donde los pacientes a menudo recuperan peso rápidamente tras la interrupción del tratamiento.

Leslie Pristas, cirujana bariátrica y propietaria de Best Life Bariatrics and Medical Weight Loss en el noreste de Ohio, consultada por Fox News Digital, acota, sin embargo, que no se debe asumir que un solo medicamento pueda prevenir de forma permanente el aumento de peso posterior al tratamiento.

“La obesidad es sumamente compleja. No existe un único mecanismo por el cual todas las personas, ni siquiera una sola, aumenten de peso. Hay muchos factores que se superponen”, advierte.

Implicaciones para la salud muscular

Conservar la masa muscular durante la pérdida de peso es esencial para la salud a largo plazo. Expertos destacan que la pérdida de músculo puede afectar funciones diarias y acelerar el proceso de envejecimiento. TOFA podría ofrecer un enfoque más beneficioso al evitar la pérdida de músculo.

“Desarrollar músculo es realmente difícil. Lleva muchísimo tiempo. Así que, si podemos evitar la pérdida de masa muscular mientras perdemos peso, será mucho mejor”, expresa la doctora Pristas.

Es importante señalar que los ensayos se realizaron exclusivamente en ratones machos, y se necesitan más estudios para evaluar la eficacia en hembras y en humanos. Además, aún se desconoce si el uso prolongado de TOFA es seguro o presenta efectos secundarios. Expertos advierten que, a pesar de los resultados prometedores, los pacientes deben consultar a profesionales de la salud antes de hacer cambios en su tratamiento de obesidad.

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