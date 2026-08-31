Calambres musculares: por qué aparecen y cómo aliviarlos a tiempo

Un dolor súbito e intenso que se instala en la pantorrilla en plena noche, o una contracción involuntaria que obliga a detenerse a mitad de un entrenamiento: los calambres musculares son una de las molestias más comunes y, a la vez, más incomprendidas del cuerpo humano. Casi todas las personas los han sufrido alguna vez, pero pocas saben qué los provoca realmente ni cuándo dejan de ser un simple contratiempo para convertirse en la señal de un problema mayor.

Un calambre es una contracción involuntaria, repentina y dolorosa de uno o varios músculos, que puede durar desde unos segundos hasta varios minutos. Suele afectar a las piernas —sobre todo pantorrillas, muslos y pies—, aunque también puede aparecer en manos, brazos o abdomen. El músculo se endurece, se palpa como un nudo y, en muchos casos, deja una molestia residual durante horas.

Cómo aliviarlo

Los especialistas coinciden en que la primera respuesta ante un calambre debe ser el estiramiento suave y sostenido del músculo afectado:

Estirar el músculo. Si el calambre es en la pantorrilla, extender la pierna y tirar de la punta del pie hacia el cuerpo suele cortar la contracción en segundos.

Si el calambre es en la pantorrilla, extender la pierna y tirar de la punta del pie hacia el cuerpo suele cortar la contracción en segundos. Masajear la zona. Un masaje firme, con movimientos circulares, ayuda a relajar las fibras musculares y mejora la circulación local.

Un masaje firme, con movimientos circulares, ayuda a relajar las fibras musculares y mejora la circulación local. Aplicar calor o frío. El calor (una compresa tibia o una ducha caliente) relaja el músculo tenso; el frío, en cambio, es útil después, para reducir la inflamación si queda dolor residual.

El calor (una compresa tibia o una ducha caliente) relaja el músculo tenso; el frío, en cambio, es útil después, para reducir la inflamación si queda dolor residual. Hidratarse. Beber agua o una bebida con electrolitos puede ayudar, especialmente si el calambre se produjo durante o después del ejercicio.

Beber agua o una bebida con electrolitos puede ayudar, especialmente si el calambre se produjo durante o después del ejercicio. Caminar suavemente. Moverse con cuidado, sin forzar, favorece que el músculo vuelva a su estado normal.

Moverse con cuidado, sin forzar, favorece que el músculo vuelva a su estado normal. Elevar la pierna. En el caso de calambres nocturnos, mantener la pierna en alto durante unos minutos puede aliviar la molestia posterior.

Por qué se producen

Aunque en la mayoría de los casos los calambres son benignos y no tienen una causa identificable clara, existen varios factores que se repiten con frecuencia:

Deshidratación y pérdida de electrolitos. El sudor excesivo, sobre todo durante el ejercicio o en climas cálidos, arrastra sodio, potasio, calcio y magnesio, minerales esenciales para la contracción muscular.

El sudor excesivo, sobre todo durante el ejercicio o en climas cálidos, arrastra sodio, potasio, calcio y magnesio, minerales esenciales para la contracción muscular. Fatiga o sobreesfuerzo muscular. Entrenar sin el calentamiento adecuado, o exigir a un músculo más allá de su capacidad, es una de las causas más comunes en deportistas.

Entrenar sin el calentamiento adecuado, o exigir a un músculo más allá de su capacidad, es una de las causas más comunes en deportistas. Permanecer mucho tiempo en la misma posición. Estar de pie, sentado o con las piernas en una postura forzada durante horas puede desencadenar calambres, especialmente nocturnos.

Estar de pie, sentado o con las piernas en una postura forzada durante horas puede desencadenar calambres, especialmente nocturnos. Mala circulación sanguínea. La falta de riego adecuado en las piernas favorece las contracciones involuntarias.

La falta de riego adecuado en las piernas favorece las contracciones involuntarias. Embarazo. Los cambios hormonales y circulatorios propios de la gestación aumentan la frecuencia de calambres, sobre todo en el tercer trimestre.

Los cambios hormonales y circulatorios propios de la gestación aumentan la frecuencia de calambres, sobre todo en el tercer trimestre. Ciertos medicamentos. Diuréticos, estatinas y algunos fármacos para la presión arterial figuran entre los que más se asocian a esta molestia.

Diuréticos, estatinas y algunos fármacos para la presión arterial figuran entre los que más se asocian a esta molestia. Envejecimiento. A partir de cierta edad, la masa muscular disminuye y los tendones se acortan, lo que hace al cuerpo más propenso a sufrir espasmos.

Cuándo un calambre deja de ser simple

La gran mayoría de los calambres desaparecen solos y no requieren atención médica. Sin embargo, hay señales de alarma que conviene no ignorar, porque pueden indicar afecciones más serias:

Enfermedades neurológicas , como la neuropatía periférica o enfermedades de la motoneurona, que alteran las señales nerviosas hacia los músculos.

, como la neuropatía periférica o enfermedades de la motoneurona, que alteran las señales nerviosas hacia los músculos. Trastornos endocrinos , entre ellos el hipotiroidismo o la diabetes mal controlada, capaces de afectar el equilibrio de electrolitos y la función nerviosa.

, entre ellos el hipotiroidismo o la diabetes mal controlada, capaces de afectar el equilibrio de electrolitos y la función nerviosa. Enfermedad renal o hepática , que interfiere en la regulación de minerales clave para la contracción muscular.

, que interfiere en la regulación de minerales clave para la contracción muscular. Problemas vasculares , como la enfermedad arterial periférica, que reduce el flujo sanguíneo a las piernas y provoca calambres al caminar (claudicación intermitente).

, como la enfermedad arterial periférica, que reduce el flujo sanguíneo a las piernas y provoca calambres al caminar (claudicación intermitente). Desequilibrios severos de electrolitos, por ejemplo niveles muy bajos de calcio, magnesio o potasio, que en casos extremos pueden derivar en arritmias.

Los médicos recomiendan consultar a un profesional cuando los calambres son muy frecuentes, extremadamente dolorosos, van acompañados de debilidad muscular, hinchazón, enrojecimiento en la piel o no mejoran con las medidas habituales de alivio. También conviene revisar la medicación en curso con un especialista, ya que en algunos casos el ajuste de dosis puede resolver el problema de raíz.

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