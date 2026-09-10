¿Demencia o envejecimiento?: existen señales que las familias suelen pasar por alto

El estudio de la Universidad de Yale reveló que el 67% de los estadounidenses mayores no informó haber recibido un diagnóstico de demencia. La proporción supera ampliamente la registrada para la artritis, la diabetes y la depresión, lo que apunta a un importante subregistro de la enfermedad.

Investigaciones anteriores encontraron resultados similares. Un estudio de 2005 indicó que cerca del 80% de los pacientes cuya demencia fue confirmada mediante una evaluación formal no tenía el diagnóstico registrado en su historial. En 2023, otro trabajo estimó que solo el 8% de los casos esperados de deterioro cognitivo leve había sido diagnosticado entre beneficiarios mayores de Medicare.

Malaz Boustani, profesor de gerontología en la Universidad de Indiana, declaró a Newsweek que el estudio de atención primaria realizado por su equipo en 2005 reveló que “solo el 19% de los pacientes cuya demencia fue confirmada mediante una evaluación formal tenían la demencia documentada en su historial médico. Aproximadamente el 80% carecía de un diagnóstico registrado”.

Cambios sutiles que pueden anticipar la demencia

Los primeros signos que pueden anticipar demencia no siempre consisten en olvidos evidentes. Pueden incluir dificultades para recordar hechos recientes, encontrar palabras, administrar medicamentos o dinero, orientarse en lugares conocidos y completar tareas rutinarias.

Los expertos también señalan cambios en la forma de hablar, la marcha, el sentido del olfato y la conducta. Nuevas investigaciones sugieren que los trastornos de la voz podrían estar relacionados con el riesgo futuro de demencia incluso más que la pérdida auditiva por sí sola.

Por qué las señales pasan desapercibidas

Los cambios iniciales pueden confundirse con el envejecimiento normal. Los pacientes y sus familias pueden compensar las dificultades o normalizarlas, mientras que los médicos de atención primaria suelen disponer de poco tiempo y enfrentan numerosas prioridades.

Algunos profesionales utilizan expresiones como “problemas de memoria” o “deterioro cognitivo” en lugar de demencia. A su vez, los pacientes pueden no comprender, aceptar o recordar el diagnóstico debido al estigma y a la preocupación por sus consecuencias. Esta falta de claridad puede impedir la planificación familiar y retrasar la atención de problemas potencialmente reversibles.

El Dr. Malaz Boustani, profesor de gerontología en la Universidad de Indiana, contó a Newsweek de un caso extremadamente temprano que no lo reconoció en primera instancia.

“Soy geriatra, neurocientífico y médico especializado en el cuidado de la memoria, y no reconocí la demencia en mi propio padre”, declaró.

Boustani acotó que su padre era dentista y que gozaba de buena salud física y no tomaba ningún medicamento cuando empezó a tener dificultad para respirar e hinchazón en las piernas. “Fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca de aparición reciente relacionada con fibrilación auricular y miocarditis”, dijo. Luego su padre regresó a casa con cinco medicamentos nuevos, incluido un anticoagulante.

“Dábamos por sentado que él mismo podría administrarse esos medicamentos”, pero no lo hacía. Su padre “no los estaba tomando correctamente, en particular el anticoagulante”. Se agravó y durante una segunda hospitalización sus familiares se percataron de la situación.

“Al reflexionar sobre aquel episodio de confusión aguda, me di cuenta de que probablemente había estado viviendo con demencia no diagnosticada durante tres a cinco años”, confesó el especialista. “El problema no es simplemente que los pacientes estén distraídos o que a las familias no les importe. Mi padre tenía experiencia en el sector sanitario. Su hijo se especializó en demencia. Aun así, no lo entendimos”, finalizó.

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