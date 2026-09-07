Psicosis posparto: ¿urgencia psiquiátrica compleja o la mejor coartada de Lindsay Clancy tras matar a sus hijos?

En 2023, Lindsay Clancy fue acusada de matar a sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts. Durante el juicio, Clancy se declaró no culpable alegando una psicosis posparto que afectó su juicio. El juicio fue declarado nulo tras un estancamiento del jurado.

No pudieron llegar a un veredicto sobre si la exenfermera de partos era penalmente responsable cuando estranguló a sus tres hijos, intentando quitarse la vida cortándose las muñecas y la garganta y luego saltar desde la ventana del segundo piso de su casa en 2023, evento que la dejó parcialmente paralizada.

El juicio nulo por un jurado bloqueado no equivale a una absolución, porque la Fiscalía puede volver a llevar el caso a juicio, pero ha traído bastante polémica, poniendo en el tapete el verdadero alcance y las consecuencias que puede tener una psicosis posparto.

Comprendiendo la psicosis posparto

La psicosis posparto, explica la Gemma Parramón, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), a EFE Salud, es una urgencia psiquiátrica grave que puede surgir en las semanas después del parto. Se caracteriza por ideas delirantes, alucinaciones y una percepción distorsionada de la realidad.

Sin embargo, es una enfermedad poco frecuente, que afecta a una o dos mujeres por cada mil partos. La detección temprana es complicada, ya que a menudo se confunde con la depresión posparto.

A juicio de especialistas, si una madre sufre psicosis posparto, necesita tratamiento de inmediato, ya que de lo contrario conlleva un riesgo un 4% mayor de infanticidio y un riesgo un 5% mayor de suicidio. Las ideas delirantes pueden llevar a la madre a creencias peligrosas sobre sus hijos.

“Lo que define a este trastorno es la alteración del juicio y de la realidad; aparecen ideas delirantes, alucinaciones y conductas desorganizadas”, apunta la también coordinadora de la Unidad de Salud Mental Perinatal del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.

A diferencia de la depresión posparto, donde la mujer mantiene el juicio, en la psicosis posparto hay una desconexión completa con la realidad.

Síntomas de la psicosis posparto

De acuerdo a diagnósticos, la mayoría de las mujeres con psicosis posparto desarrollan síntomas maníacos y depresivos que pueden presentarse de forma simultánea o superponerse.

Se presentan alucinaciones, delirios, confusión intensa, ideas paranoides, insomnio, agitación, cambios bruscos de ánimo y conducta desorganizada. También puede haber pensamientos obsesivos sobre el bebé, e incluso ideas de hacerse daño o de hacer daño al bebé, lo que la convierte en una urgencia médica.

Señales de alarma

Busca atención inmediata si la madre:

Oye o ve cosas que no existen.

Cree firmemente cosas que no son reales.

Está muy confundida o desorientada.

No duerme nada y está muy acelerada.

Habla de autolesión, suicidio o de dañar al bebé.

Qué hacer

La psicosis posparto requiere valoración urgente por profesionales de salud mental o en emergencias, porque puede empeorar rápido y poner en riesgo a la madre y al bebé.

Importancia de la detección y tratamiento

La identificación de los síntomas es crucial para evitar consecuencias fatales. Para entenderlos a cabalidad, vale destacar que los trastornos psiquiátricos generalmente se dividen en trastornos del estado de ánimo y trastornos psicóticos.

La psicosis posparto es un trastorno del estado de ánimo, en el que los síntomas anímicos acompañan a los síntomas psicóticos, señala la doctora Lauren M. Osborne, vicepresidenta de investigación clínica en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de Weill Cornell Medicine.

“Los síntomas psicóticos que observamos suelen ser menos evidentes que en otras enfermedades psicóticas. Por lo tanto, las personas a menudo presentan delirios, es decir, una creencia falsa e inamovible. Con menos frecuencia experimentan alucinaciones, como ver u oír cosas, y estos síntomas suelen fluctuar. Una mujer puede parecer estar bien en un momento y estar muy mal al siguiente, por lo que es difícil detectarlo”, dice Osborne, en declaraciones que recogió CNN.

El tratamiento adecuado, que incluye antipsicóticos y estabilizadores del estado de ánimo, es esencial para la recuperación y la protección de la salud mental de la madre y el bebé.

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