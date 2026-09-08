Deterioro de la memoria puede comenzar antes de lo que piensas

Un nuevo estudio, publicado en la revista Cerebral Cortex, revela que la mediana edad podría ser un punto de inflexión en la precisión de la memoria, mostrando un descenso notable en la capacidad de recordar entre adultos jóvenes y personas de 50 años.

La investigación, que tuvo como muestra alrededor de 60 adultos entre 18 y 74 años, midió la capacidad para recordar conexiones entre rostros y objetos, monitoreando la actividad del hipocampo mediante resonancia magnética.

Como parte del experimento, los participantes observaron rostros asociados a diferentes objetos o escenas y luego realizaron pruebas de memoria.

Resultados y desempeño por edades

Los investigadores encontraron diferencias claras en el rendimiento de memoria entre adultos jóvenes y de mediana edad. Ian McDonough, coautor del estudio y profesor asociado de psicología en la Universidad de Binghamton, destacó en un comunicado de prensa que acompañaba al estudio la disminución de precisión en la recuperación de recuerdos a medida que los participantes envejecían.

“Estamos observando un gran descenso en la precisión de la memoria desde el grupo de edad de 20 a 30 años hasta las personas de 50 años”, declaró McDonough. “Algunos de estos procesos del hipocampo comienzan a deteriorarse ya en la mediana edad”, recogió sus declaraciones Newsweek.

El estudio identificó que los adultos de mediana edad a menudo recordaban rostros, pero enfrentaban dificultades para asociarlos correctamente a los objetos, resultando en un fenómeno de “ya he visto algo parecido antes”.

Actividad cerebral y errores de memoria

Un hallazgo sorprendente fue la mayor actividad del hipocampo en adultos mayores a pesar de cometer errores. Los resultados sugieren que una reactivación coherente puede estar vinculada a la aparición de errores de memoria.

“Cuanto más reactiven el hipocampo de forma coherente con la codificación, más probabilidades tendrán de cometer estos errores de memoria”, dijo McDonough.

El estudio plantea nuevas preguntas sobre cómo el envejecimiento afecta la memoria. Los investigadores sugieren que futuros estudios podrían investigar el registro y la recuperación de la memoria a largo plazo en individuos.

Técnicas para mejorar la memoria

Existen varias técnicas basadas en evidencia que pueden ayudar a mejorar y mantener la memoria en personas de mediana edad, combinando hábitos de vida saludables, ejercicios cognitivos y estrategias de organización.

Hábitos de vida que favorecen la memoria

Actividad física regular : hacer ejercicio todos los días (caminar, nadar, bailar, etc.) mejora el flujo sanguíneo al cerebro y favorece la neuroplasticidad. Se recomiendan entre 3 y 5 horas semanales de actividad moderada.

: hacer ejercicio todos los días (caminar, nadar, bailar, etc.) mejora el flujo sanguíneo al cerebro y favorece la neuroplasticidad. Se recomiendan entre 3 y 5 horas semanales de actividad moderada. Sueño de calidad : dormir bien es clave porque durante la noche se consolidan los recuerdos. Mantener un horario regular, evitar pantallas antes de dormir y controlar problemas como las apneas ayuda a mejorar la memoria.

: dormir bien es clave porque durante la noche se consolidan los recuerdos. Mantener un horario regular, evitar pantallas antes de dormir y controlar problemas como las apneas ayuda a mejorar la memoria. Alimentación equilibrada : una dieta rica en proteínas, fibra, omega‑3 (pescado, nueces), frutas y verduras, y baja en azúcares y ultraprocesados, apoya la salud cerebral.

: una dieta rica en proteínas, fibra, omega‑3 (pescado, nueces), frutas y verduras, y baja en azúcares y ultraprocesados, apoya la salud cerebral. Vida social activa : pasar tiempo con otras personas, conversar y participar en actividades grupales estimula la cognición y reduce el estrés, lo que beneficia la memoria.

: pasar tiempo con otras personas, conversar y participar en actividades grupales estimula la cognición y reduce el estrés, lo que beneficia la memoria. Gestión del estrés: practicar meditación, paseos tranquilos, hobbies relajantes y evitar el multitasking (hacer muchas cosas a la vez) reduce fallos cognitivos.

Ejercicios y técnicas cognitivas

Actividades que desafíen la mente : crucigramas, lectura diaria, aprender un idioma o instrumento, juegos de mesa, manualidades y nuevas recetas mantienen el cerebro activo.

: crucigramas, lectura diaria, aprender un idioma o instrumento, juegos de mesa, manualidades y nuevas recetas mantienen el cerebro activo. Ejercicios específicos de memoria : Recordar listas breves (5–10 palabras) y repetirlas tras unos segundos. Repetir secuencias de números o letras, incluso en orden inverso. Observar una imagen unos segundos y luego describirla con detalle (memoria visual). Evocar recuerdos personales con nombres, fechas y lugares (memoria autobiográfica).

: Técnicas mnemotécnicas : asociar información con imágenes, frases, historias o códigos de color facilita el recuerdo. Por ejemplo, crear una “historia” que enlace los elementos que quieres memorizar.

: asociar información con imágenes, frases, historias o códigos de color facilita el recuerdo. Por ejemplo, crear una “historia” que enlace los elementos que quieres memorizar. Repetición espaciada : repasar lo aprendido el mismo día y luego a intervalos (días siguientes) consolida la memoria a largo plazo.

: repasar lo aprendido el mismo día y luego a intervalos (días siguientes) consolida la memoria a largo plazo. Implicar varios sentidos: relacionar la información con colores, olores, sabores o texturas hace que sea más fácil recordarla.

Estrategias de organización y apoyo externo

Rutinas y agendas : establecer horarios fijos y usar una agenda o calendario para citas y tareas reduce la carga sobre la memoria de trabajo.

: establecer horarios fijos y usar una agenda o calendario para citas y tareas reduce la carga sobre la memoria de trabajo. Recordatorios visuales : carteles, notas, alarmas o códigos de color en el hogar ayudan a recordar medicamentos, citas u objetos.

: carteles, notas, alarmas o códigos de color en el hogar ayudan a recordar medicamentos, citas u objetos. Listas y reconstrucción : hacer listas de compras y tratar de recordarlas sin mirarlas; si se pierde un objeto, reconstruir mentalmente los últimos pasos para localizarlo.

: hacer listas de compras y tratar de recordarlas sin mirarlas; si se pierde un objeto, reconstruir mentalmente los últimos pasos para localizarlo. Diario o “libro de vida”: escribir (o grabar) experiencias, noticias comentadas y recuerdos refuerza la memoria y da sentido a la rutina.

Recomendación práctica para empezar

Una rutina sencilla y efectiva podría ser:

30 minutos de caminata diaria + 10–15 minutos de ejercicio mental (crucigrama, lectura o aprender algo nuevo).

Usar una agenda física o digital para citas y tareas.

Practicar 2–3 veces por semana ejercicios de memoria (listas, secuencias, descripción de imágenes).

Dormir 7–8 horas, con rutina de sueño y sin pantallas la última hora antes de acostarse.

Si los olvidos son frecuentes, interfieren con la vida diaria o van acompañados de otros síntomas (confusión, cambios de humor), conviene consultar a un profesional de la salud para descartar causas tratables.

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