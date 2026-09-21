El cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según investigación

El estudio de la Universidad de Washington en St. Louis vincula el envejecimiento acelerado en las generaciones más jóvenes con el aumento del cáncer de aparición temprana, diagnosticado hasta los 55 años. No obstante, los investigadores advierten que se trata de una asociación y que las causas del fenómeno aún no están completamente determinadas.

Dirán que el cáncer suele considerarse una enfermedad asociada al envejecimiento, ya que las personas mayores corren un mayor riesgo, debido a que han tenido más tiempo para acumular daños celulares que podrían desencadenar la formación de tumores; el punto clave es el aumento de las tasas de cáncer en adultos jóvenes.

Esto resalta que las generaciones más jóvenes están envejeciendo biológicamente más rápido que las de mayor edad. “Nuestro objetivo final es descifrar cómo los entornos modernos se incorporan a nivel biológico para aumentar el riesgo de cáncer, transformando la prevención de recomendaciones generales a intervenciones personalizadas”, indicó en un comunicado la epidemióloga molecular y profesora asociada de cirugía y medicina en la Universidad de Washington, doctora Yin Cao.

Resultados del estudio

El análisis incluyó datos de 154,169 adultos del UK Biobank y de 10,262 participantes del programa estadounidense All of Us. Los científicos compararon la edad cronológica con indicadores metabólicos, clínicos y proteómicos para calcular el envejecimiento sistémico y el de órganos específicos.

En Reino Unido, las personas nacidas entre 1965 y 1974 presentaron un envejecimiento sistémico 23% mayor que quienes nacieron entre 1950 y 1954. En Estados Unidos, los nacidos entre 1990 y 1999 registraron un nivel 92% superior al de la cohorte nacida entre 1965 y 1969.

Mayor riesgo de tumores tempranos

El envejecimiento sistémico más avanzado se asoció con un aumento del 8% en el riesgo de cánceres sólidos de aparición temprana, especialmente de pulmón, aparato gastrointestinal y útero.

Los participantes con los niveles más altos de envejecimiento biológico tuvieron un riesgo 15% mayor de desarrollar cáncer en comparación con quienes presentaban los niveles más bajos. El envejecimiento del sistema inmunitario se relacionó con el cáncer pulmonar temprano, mientras que el del tejido adiposo se vinculó con el cáncer colorrectal.

Orientación hacia una prevención personalizada

Los resultados, publicados en Nature Medicine, sugieren que las mediciones del envejecimiento biológico podrían ayudar a identificar a personas jóvenes con mayor riesgo antes de que aparezca la enfermedad. Esto permitirá reforzar la vigilancia médica y diseñar estrategias de prevención y detección precoz adaptadas a cada perfil.

Los investigadores subrayan que el estudio no identifica una causa definitiva del aumento del cáncer temprano. Entre los factores que continúan bajo análisis se encuentran los cambios ambientales, los hábitos de vida y las condiciones modernas que podrían acelerar el deterioro biológico.

“Si logramos identificar a las personas más jóvenes con mayor riesgo de cáncer cuando aún están sanas, podremos centrarnos en estrategias de prevención y detección precoz dirigidas a aquellos individuos que más se beneficiarían de intervenciones tempranas”, concluyó Cao.

Factores que podrían estar acelerando el envejecimiento

El “envejecimiento biológico” no significa necesariamente aparentar más edad. Suele referirse a cambios acumulativos en órganos, metabolismo, inflamación y regulación epigenética; los relojes epigenéticos son indicadores útiles, pero no un diagnóstico individual ni una prueba definitiva de que una generación esté envejeciendo más rápido.

Factores ambientales:

Contaminación atmosférica. Las partículas finas —especialmente PM2.5— pueden aumentar el estrés oxidativo, la inflamación y el riesgo cardiovascular y respiratorio. La evidencia sobre su efecto directo en relojes epigenéticos todavía es variable: un metaanálisis reciente encontró una asociación potencial, pero débil y no estadísticamente concluyente en todos los relojes.

Las partículas finas —especialmente PM2.5— pueden aumentar el estrés oxidativo, la inflamación y el riesgo cardiovascular y respiratorio. La evidencia sobre su efecto directo en relojes epigenéticos todavía es variable: un metaanálisis reciente encontró una asociación potencial, pero débil y no estadísticamente concluyente en todos los relojes. Calor extremo y cambio climático. La exposición repetida a temperaturas elevadas puede alterar el sueño, la función cardiovascular, la hidratación y la respuesta inflamatoria; estudios recientes también han observado cambios en relojes epigenéticos tras exposición prolongada al calor.

La exposición repetida a temperaturas elevadas puede alterar el sueño, la función cardiovascular, la hidratación y la respuesta inflamatoria; estudios recientes también han observado cambios en relojes epigenéticos tras exposición prolongada al calor. Tóxicos ambientales. Humo de tabaco —incluido el pasivo—, ciertos metales, solventes, pesticidas y contaminantes persistentes pueden generar estrés oxidativo o interferir con la regulación hormonal y epigenética.

Humo de tabaco —incluido el pasivo—, ciertos metales, solventes, pesticidas y contaminantes persistentes pueden generar estrés oxidativo o interferir con la regulación hormonal y epigenética. Desventaja socioeconómica y discriminación. La inseguridad alimentaria, la vivienda deficiente, la exposición laboral, el acceso limitado a atención médica y el estrés de la discriminación pueden actuar conjuntamente. Una síntesis de 140 estudios y casi 66.000 personas encontró una relación consistente entre desventaja social y envejecimiento epigenético más rápido.

La inseguridad alimentaria, la vivienda deficiente, la exposición laboral, el acceso limitado a atención médica y el estrés de la discriminación pueden actuar conjuntamente. Una síntesis de 140 estudios y casi 66.000 personas encontró una relación consistente entre desventaja social y envejecimiento epigenético más rápido. Menor contacto con espacios verdes. La falta de áreas verdes puede reducir la actividad física y la recuperación psicológica. En sentido contrario, una revisión de 14 estudios relacionó una mayor exposición a vegetación con un envejecimiento epigenético más lento, aunque esto muestra asociación y no prueba causalidad por sí solo.

Hábitos de vida:

Tabaquismo y vapeo. El tabaco es uno de los factores con evidencia más sólida de aceleración epigenética, además de daño pulmonar y vascular. Para el vapeo, los efectos a muy largo plazo aún se están definiendo, pero la nicotina y algunos aerosoles no son inocuos.

El tabaco es uno de los factores con evidencia más sólida de aceleración epigenética, además de daño pulmonar y vascular. Para el vapeo, los efectos a muy largo plazo aún se están definiendo, pero la nicotina y algunos aerosoles no son inocuos. Inactividad física y sedentarismo. Pasar muchas horas sentado, incluso haciendo algo de ejercicio ocasional, se relaciona con peor salud metabólica, menor capacidad cardiorrespiratoria y más inflamación.

Pasar muchas horas sentado, incluso haciendo algo de ejercicio ocasional, se relaciona con peor salud metabólica, menor capacidad cardiorrespiratoria y más inflamación. Dieta de baja calidad. Un patrón dominado por ultraprocesados, bebidas azucaradas, exceso de sodio y grasas poco saludables puede favorecer obesidad, resistencia a la insulina y enfermedad hepática. La evidencia reciente señala que los patrones dietéticos adversos y la disfunción metabólica se asocian con mayor aceleración epigenética.

Un patrón dominado por ultraprocesados, bebidas azucaradas, exceso de sodio y grasas poco saludables puede favorecer obesidad, resistencia a la insulina y enfermedad hepática. La evidencia reciente señala que los patrones dietéticos adversos y la disfunción metabólica se asocian con mayor aceleración epigenética. Sueño insuficiente o irregular. Horarios cambiantes, trabajo nocturno, luz intensa por la noche y dormir pocas horas pueden alterar el ritmo circadiano, el metabolismo, la inmunidad y la regulación del estrés.

Horarios cambiantes, trabajo nocturno, luz intensa por la noche y dormir pocas horas pueden alterar el ritmo circadiano, el metabolismo, la inmunidad y la regulación del estrés. Estrés psicosocial crónico. La presión económica, la precariedad laboral, la soledad, la hiperconectividad y la exposición constante a noticias o redes pueden mantener activados los sistemas de respuesta al estrés. Se ha asociado con inflamación y aceleración epigenética, aunque el efecto depende de la duración, intensidad y apoyo social.

La presión económica, la precariedad laboral, la soledad, la hiperconectividad y la exposición constante a noticias o redes pueden mantener activados los sistemas de respuesta al estrés. Se ha asociado con inflamación y aceleración epigenética, aunque el efecto depende de la duración, intensidad y apoyo social. Alcohol y otras sustancias. El consumo elevado de alcohol puede dañar el hígado, el cerebro, el sueño y el sistema cardiovascular; otras sustancias añaden riesgos metabólicos y neurológicos.

El consumo elevado de alcohol puede dañar el hígado, el cerebro, el sueño y el sistema cardiovascular; otras sustancias añaden riesgos metabólicos y neurológicos. Exceso de peso desde edades tempranas. La obesidad y la resistencia a la insulina pueden acelerar procesos inflamatorios y vasculares. No obstante, el peso aislado no mide toda la salud: importan la composición corporal, la condición física y los marcadores metabólicos.

¿Por qué podría afectar a los más jóvenes?

No necesariamente porque los jóvenes tengan una “biología peor”, sino porque algunas cohortes acumulan exposiciones durante más años: contaminación urbana, estrés económico, sedentarismo, sueño fragmentado, dietas de alta densidad calórica y calor ambiental. Además, las exposiciones prenatales, infantiles y adolescentes pueden influir en el desarrollo de los sistemas inmunitario, metabólico y nervioso.

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