Un mal de las grandes ciudades: pasar demasiado tiempo entre cuatro paredes ocasiona riesgos para la salud

Levantarse con la alarma del celular, desayunar apurado, viajar en metro, colectivo o automóvil hasta una oficina climatizada y regresar de noche a un departamento de pocos metros cuadrados son actividades cotidianas de un ciudadano común. Entre la puerta de casa y la del trabajo, el cielo apenas aparece de refilón. Una rutina de millones de habitantes de las grandes ciudades, y los médicos ya tienen un nombre para sus consecuencias: el costo silencioso de vivir puertas adentro.

Resultados de una encuesta nacional realizada en Estados Unidos por la Alianza para la Naturaleza y la Salud, en la que participaron investigadores de la Universidad de Texas A&M, revelan que casi la mitad de los estadounidenses pasan menos de dos horas al aire libre en toda una semana, resaltó Fox News.

En este sentido, el medio de comunicación entrevistó al Dr. John La Puma, médico californiano y experto en medicina basada en la naturaleza y autor del libro Epidemia de interiores, que declaró que los humanos pasamos aproximadamente el 93% de nuestra vida en interiores, lo que conlleva un “costo oculto para la salud”.

“Mucha gente no se da cuenta de que se ven limitados en su capacidad para sentirse bien porque están agotados incluso después de dormir toda la noche”, y que una de las causas principales es la falta de exposición a la luz exterior.

Una población que vive bajo techo

Según una encuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos los habitantes de las áreas urbanas pasan entre el 85% y el 90% de su día en espacios cerrados, ya sea en el hogar, el trabajo, el transporte o los centros comerciales. La pandemia de COVID-19 aceleró esa tendencia: el teletrabajo, las compras en línea y el entretenimiento a demanda redujeron todavía más los motivos para salir. Lo que fue una medida de emergencia se transformó, para muchos, en un hábito.

“El cuerpo humano evolucionó al aire libre, en movimiento y expuesto a ciclos naturales de luz y oscuridad”, explican los especialistas en medicina preventiva. “Cuando se lo encierra durante jornadas enteras, sus sistemas empiezan a desajustarse”.

Los riesgos para el cuerpo

El primer problema es el sedentarismo. Pasar largas horas sentado, sea frente a una computadora o a un televisor, se asocia con mayor riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud considera la inactividad física uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel global.

A esto se suma la escasa exposición a la luz solar, que reduce la producción de vitamina D, esencial para la salud de los huesos y el sistema inmunológico. Su déficit se vincula con osteoporosis, mayor propensión a infecciones y debilidad muscular.

También preocupa la calidad del aire interior. Contrariamente a lo que se supone, el aire de los espacios cerrados puede estar más contaminado que el de la calle: productos de limpieza, humedad, polvo, moho, ácaros y una ventilación deficiente favorecen alergias, crisis de asma, irritación en las vías respiratorias y dolores de cabeza. En edificios con climatización artificial, los especialistas hablan incluso del “síndrome del edificio enfermo”.

Por último, la vista también paga su cuota. La combinación de pantallas y espacios cerrados, sin la posibilidad de enfocar la mirada en horizontes lejanos, se relaciona con el aumento de la miopía y la fatiga visual, un fenómeno que ya se observa en niños y adolescentes.

El impacto en la mente

Los efectos no se limitan al cuerpo. La falta de luz natural altera el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula el sueño, el apetito y el estado de ánimo. Dormir mal, a su vez, genera irritabilidad, problemas de concentración y mayor vulnerabilidad al estrés.

Los psicólogos advierten además sobre el vínculo entre el encierro y la ansiedad y la depresión. El contacto con espacios verdes, aseguran, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la sensación de bienestar. Su ausencia, en cambio, favorece el aislamiento social: quien sale poco, se relaciona poco, y quien se relaciona poco tiende a sentirse más solo en medio de una ciudad repleta de gente.

Un problema que afecta a todas las edades

Los niños urbanos juegan cada vez menos en plazas y calles, reemplazados por consolas y tabletas. Los adultos alternan entre la oficina y el sofá. Y los mayores, por temor a la inseguridad o por barreras físicas, muchas veces quedan confinados en sus domicilios.

La falta de espacios verdes accesibles, de veredas transitables y de seguridad en el espacio público agrava un cuadro que no depende solo de la voluntad individual.

Qué se puede hacer

Los expertos coinciden en que pequeños cambios producen beneficios concretos:

Salir al menos 30 minutos diarios , preferentemente por la mañana, para recibir luz natural.

, preferentemente por la mañana, para recibir luz natural. Caminar o usar la bicicleta en trayectos cortos en lugar del auto.

en trayectos cortos en lugar del auto. Hacer pausas activas cada hora en el trabajo: levantarse, estirarse, mirar por la ventana.

cada hora en el trabajo: levantarse, estirarse, mirar por la ventana. Ventilar los ambientes a diario, aunque haga frío.

a diario, aunque haga frío. Incorporar plantas y optimizar la iluminación natural en casas y oficinas.

y optimizar la iluminación natural en casas y oficinas. Aprovechar parques y plazas para el ejercicio, el descanso y la socialización.

Una responsabilidad compartida

Más allá de los hábitos personales, los especialistas reclaman políticas públicas que acompañen el cambio: más espacios verdes, ciclovías seguras, edificios con mejor ventilación e iluminación y jornadas laborales que contemplen el movimiento y el descanso.

Porque, concluyen, la salud de una ciudad no se mide solo por la altura de sus edificios o la velocidad de su conexión a internet, sino por la posibilidad que tienen sus habitantes de respirar, caminar y mirar el cielo. En tiempos de pantallas y rascacielos, salir a la calle se ha vuelto, paradójicamente, un acto de cuidado personal.

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