Se acerca el fin del horario de verano: prepárate a retrasar el reloj

El horario de verano terminará el 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 de la madrugada, los relojes se atrasarán una hora y marcarán la 1:00. Esto deja atrás los esfuerzos del Congreso por mantener el horario de verano de forma permanente, propuesta que se estancó y quedará en el olvido, al menos un año más.

Así que muchos estadounidenses “ganarán” una hora extra. A excepción de la mayoría del territorio de Arizona y Hawái, que no participan en el cambio de hora. También quedan fuera varios territorios estadounidenses. La Nación Navajo sí observa el horario de verano.

Prepárate entonces para el horario de invierno, igual que cada año, sin novedad.

La propuesta que murió

La Ley de Protección de la Luz Solar de 2025 fue aprobada por la Cámara de Representantes por 308 votos contra 117. Sus defensores sostienen que un horario de verano permanente favorecería la economía y la actividad al aire libre.

Sin embargo, el proyecto fue remitido al Senado en julio, pero permanece estancado. Sus críticos piden más debate antes de modificar una práctica vigente desde hace décadas, recoge ABC News.

Claves para entender el cambio de horario

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a.m. La fecha coincide con la regla federal, que lo fija en el primer domingo de ese mes.

¿Qué ocurre exactamente? A las 2:00 a.m. los relojes se atrasan una hora y vuelven a marcar la 1:00 a.m. El cambio supone una hora adicional de descanso, pero hará que amanezca y anochezca aproximadamente una hora antes. Los teléfonos, computadoras y relojes inteligentes se ajustan solos, pero conviene revisar manualmente los relojes de pared, los de los automóviles y los electrodomésticos.

¿Quiénes no tienen que cambiar la hora? El cambio no es universal. Hawái, la mayor parte de Arizona y territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes estadounidenses permanecen todo el año en horario estándar. Dentro de Arizona hay una excepción: la Nación Navajo sí observa el horario de verano.

Marco legal. El sistema funciona bajo la Ley de Tiempo Uniforme de 1966, y el calendario actual fue modificado por la Ley de Política Energética de 2005. Los estados pueden optar por quedarse en horario estándar todo el año, como hacen Hawái y Arizona. En cambio, no pueden adoptar por su cuenta el horario de verano permanente sin autorización del Congreso.

La Sunshine Protection Act: qué es y en qué punto está. La propuesta buscaba convertir el horario de verano en la regla permanente y eliminar el ajuste de relojes dos veces al año. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026.

El argumento de fondo: ¿qué horario conviene? Los defensores del horario permanente de verano sostienen que reduciría las alteraciones en los horarios y daría más luz por las tardes durante todo el año. Frente a ellos, la comunidad médica del sueño ha defendido históricamente el horario estándar permanente, más cercano al ciclo natural de luz y oscuridad. El tema aparece citado entre las fuentes consultadas sobre el proyecto, aunque la discusión científica sigue abierta. El argumento energético también ha perdido fuerza. Tras la ampliación de cuatro semanas del horario de verano en 2007, el Departamento de Energía estimó un ahorro de 1.3 teravatios-hora, apenas el 0.03 % del consumo eléctrico anual del país.

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