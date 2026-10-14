Cambio de horario en California 2026: cuándo atrasar el reloj y por qué todavía no se eliminó

California se prepara para cambiar nuevamente la hora. El próximo domingo 1 de noviembre de 2026, los residentes de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento y el resto del estado deberán atrasar sus relojes una hora para dar por terminado el horario de verano.

El ajuste se realizará oficialmente a las 2:00 de la madrugada, cuando los relojes volverán a marcar la 1:00 a.m. Esto permitirá dormir una hora adicional esa noche, pero también hará que oscurezca casi una hora antes durante las tardes siguientes.

La medida sigue vigente pese a que California aprobó en 2018 una iniciativa para facilitar cambios en el sistema horario. A ocho años de aquella votación, el estado continúa aplicando el calendario federal de horario de verano.

Puedes ver: Cambio de hor en Estados Unidos 2026: cuándo se atrasarán los relojes



Cuándo cambia la hora en California en noviembre de 2026

La modificación ocurrirá durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, simultáneamente en todo el estado. Los teléfonos inteligentes y computadoras configurados para actualizar la hora automáticamente suelen realizar el cambio sin intervención del usuario.

En cambio, los relojes analógicos, algunos electrodomésticos y dispositivos sin sincronización automática deberán ajustarse manualmente. California pasará del horario de verano del Pacífico (PDT, UTC-7) al horario estándar del Pacífico (PST, UTC-8).

Por qué California todavía no eliminó el cambio de horario

En noviembre de 2018, los votantes de California aprobaron la Proposición 7, una iniciativa que permitió a la Legislatura estatal modificar las reglas del horario de verano bajo determinadas condiciones. Sin embargo, la medida no eliminó automáticamente los cambios de hora. Para establecer un horario de verano permanente, California también necesita que la legislación federal lo permita.

El debate continuó durante 2026. El proyecto SB 1197 propuso adoptar el horario estándar del Pacífico durante todo el año, pero quedó detenido en comisión en mayo y no se convirtió en ley.

Por otra parte, en agosto de 2026, la Legislatura aprobó una resolución que reconoce los beneficios para la salud del horario estándar permanente. Esa declaración tampoco modificó las reglas vigentes.

Qué cambiará para los residentes de Los Ángeles y otras ciudades

El cambio de noviembre tendrá dos consecuencias visibles: amanecerá aproximadamente una hora antes y también oscurecerá más temprano. Esto puede afectar las actividades al aire libre después del trabajo, los traslados escolares y las rutinas familiares.

En cuanto a los viajes, California seguirá compartiendo horario con Nevada y Washington, mientras que la diferencia respecto de Arizona cambiará: durante el horario estándar, Los Ángeles y Phoenix tendrán la misma hora.

Para quienes viajan entre California y México, conviene comprobar el horario de cada destino, porque no todas las regiones mexicanas aplican los mismos cambios estacionales.

Cuándo volverá a cambiar la hora California en 2027

Si las reglas actuales permanecen vigentes, el próximo ajuste después de noviembre será el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora.

El calendario responde a la legislación federal, que establece el comienzo del horario de verano el segundo domingo de marzo y su finalización el primer domingo de noviembre.

Hasta que se apruebe una modificación legal, California seguirá aplicando estos dos cambios anuales.