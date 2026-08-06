Cambio de hora en Estados Unidos 2026: cuándo se atrasarán los relojes

En noviembre de 2026, millones de personas deberán volver a ajustar sus relojes con la llegada del invierno y el cambio de hora en Estados Unidos.

Este ajuste marca el final del horario de verano (Daylight Saving Time) y trae consigo una hora adicional de descanso durante la madrugada. Sin embargo, también implica que anochecerá más temprano, una modificación que suele sentirse durante las primeras semanas de noviembre.

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¿Cuándo es el cambio de hora en Estados Unidos?

El próximo cambio de hora está programado para el domingo 1 de noviembre de 2026. Ese día, a las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán retrasarse una hora para volver a marcar la 1:00 am.

En otras palabras, quienes permanezcan despiertos durante ese momento vivirán la misma hora dos veces. El ajuste representa el regreso al horario estándar, que permanecerá vigente hasta marzo de 2027, cuando volverá a entrar en vigor el horario de verano.

Actualmente, este sistema continúa regulado por la Ley de Política Energética de 2005 y es administrado por el Departamento de Transporte (DOT), organismo encargado de supervisar su aplicación en el país.

¿Qué estados no atrasarán sus relojes?

Existen excepciones previstas por la legislación federal para el cambio de hora en Estados Unidos. Los lugares que permanecen durante todo el año en horario estándar son:

Hawái

La mayor parte de Arizona, excepto la Nación Navajo

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos

En estos estados y territorios no será necesario modificar relojes ni dispositivos, ya que mantienen el mismo horario durante los doce meses del año.

En Washington continúa el debate sobre la posibilidad de eliminar los ajustes semestrales. Una de las propuestas más conocidas es el Sunshine Protection Act, iniciativa que busca establecer de forma permanente el horario de verano para evitar adelantar y atrasar los relojes dos veces al año.

El proyecto ha recibido apoyo de distintos sectores políticos e incluso del presidente Donald Trump. Sin embargo, todavía debe completar el proceso legislativo en el Congreso antes de convertirse en ley.

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