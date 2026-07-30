Ola de calor: cómo limpiar un aire acondicionado para que funcione bien

Cuando las temperaturas se disparan por una ola de calor, rebasando los 40° C (104 °F), el aire acondicionado se convierte en un electrodoméstico vital. Para que funcione correctamente y te mantenga en condiciones agradables, debes aprender cómo limpiarlo.

Si permites que se acumula el sucio, no solo pierde capacidad para enfriar, sino que puede consumir más electricidad y favorecer la acumulación de polvo, bacterias, moho y otros alérgenos en el ambiente.

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Así es como debes limpiar un aire acondicionado en plena ola de calor

Comienza con los filtros

El primer paso es desconectar el equipo de la corriente eléctrica, fundamental para evitar accidentes. Seguidamente, se debe abrir la cubierta frontal para extraer los filtros.

Para lavarlos, es recomendable usar agua tibia y un detergente suave, eliminando cuidadosamente la suciedad con una esponja. Luego déjalos secar por completo antes de volver a colocarlos, ya que la si están húmedos favorece la aparición de moho.

Sigue el evaporizador

Ahora continúa con el evaporador que está detrás del filtro. Debes usar una aspiradora con un cepillo para retirar el polvo y otros rastros de suciedad. Si es necesario, aplica un detergente suave con un atomizador y retira los residuos con agua limpia.

Es momento de la unidad

Seguidamente, y con ayuda de una manguera o paño húmedo, limpia la parte exterior de la unidad, donde podrían acumularse hojas, tierra y otros desechos del condensador.

No te preocupes por mojar demasiado, porque estos aparatos están capacitados para recibir agua al momento de la limpieza. Sin embargo, recuerda que después debe secarse completamente.

Termina con la bandeja de drenaje

Limpia la bandeja de drenaje para evitar que el agua estancada se convierta en un foco de microorganismos. Para hacerlo, utiliza un paño húmedo y asegúrate de que no esté obstruido.

Antes de armar de nuevo todo el aire acondicionado, asegurate que todas las piezas estén completamente secas. Cuando conectes el aire acondicionado y lo enciendas, verifica que funcione sin inconvenientes durante unos minutos.

Limpiar los filtros del aire acondicionado cada dos o tres semanas te ayudará a mantener un mantenimiento general al equipo por más tiempo. También debes cuidar el espacio alrededor y revisarlo periódicamente, lo que protege el aparato y el aire que respiras.

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