Qué significa despertar a las 3:00 am todas las noches y cuándo debes preocuparte

Aunque algunas creencias populares atribuyen significados especiales a esta hora, incluso desagradables o terrorírifos, poor aquello de la hora contraria a la que murió Jesucristo, expertos aclaran que despertar exactamente a las 3:00 am tiene que ver con los ciclos naturales del sueño.

Pero también se le suma el estrés acumulado y los cambios funcionales en el organismo. Durante la noche, el cuerpo atraviesa varias etapas de descanso que se repiten aproximadamente cada 90 a 100 minutos.

Julia Kogan, doctora en psicología, psicóloga de la salud y especialista en estrés e insomnio, citada por el portal Very Well Mind, afirma que es común que las personas despierten brevemente cuando pasan de un ciclo de sueño a otro.

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¿Por qué ocurre justo a las 3:00 am?

En la segunda mitad de la noche, el sueño suele ser más ligero, por lo que aumenta la posibilidad de notar pequeños despertares. Para muchas personas, despertar cerca de las 3:00 am ocurre después de haber completado varios ciclos de descanso y no representa un problema si logran volver a dormir con facilidad.

“Siempre que la persona pueda volver a dormirse con relativa facilidad, esto no se considera un problema”, afirma Kogan. Pero cuando es muy frecuente y provoca insomnio, es momento de actuar.

Allí es donde surge el llamado insomnio condicionado. Annie Miller, terapeuta y propietaria de DC Metro Therapy, explica que el cerebro puede aprender a despertarse a una hora determinada después de períodos de estrés, ansiedad o interrupciones constantes del sueño.

Incluso cuando desaparece la causa inicial, el organismo puede mantener ese patrón y repetir el despertar noche tras noche.

El aumento natural del cortisol durante las primeras horas de la mañana también puede favorecer estos despertares. Nilou Esmaeilpour, directora clínica y fundadora de Lotus Therapy, señala que este incremento forma parte del ritmo circadiano normal, pero puede sentirse con mayor intensidad cuando una persona atraviesa altos niveles de estrés.

“La mayoría de las personas necesitan entre siete y nueve horas de sueño, pero si alguien intenta dormir o permanece en la cama más tiempo del necesario, su cuerpo se despertará y permanecerá despierto porque no necesita tanto sueño”, agrega Kogan.

La alimentación también puede influir. Cenas abundantes, exceso de líquidos antes de dormir o cambios en los niveles de azúcar en sangre pueden provocar interrupciones nocturnas. El consumo de alcohol también puede alterar la calidad del descanso.

¿Cuándo debería ser motivo de preocupación?

Despertarse ocasionalmente a las 3:00 am suele ser normal. Sin embargo, si ocurre todas las noches durante semanas, afecta el rendimiento durante el día o viene acompañado de cansancio extremo, ansiedad intensa o dificultad para volver a dormir, puede ser recomendable consultar con un profesional.

Además, algunas condiciones médicas pueden estar relacionadas con estos despertares. Miller explica que durante la perimenopausia los cambios hormonales pueden provocar sofocos y sudoración nocturna. Kogan también menciona que trastornos respiratorios, dolor, problemas cardiovasculares y algunos medicamentos pueden afectar el sueño.

Mantener horarios regulares, reducir el estrés, cuidar la alimentación nocturna y crear una rutina de descanso pueden ayudar a disminuir estos episodios.

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