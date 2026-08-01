Estudio revela qué tipo de personas tienen más fantasías sexuales

Las fantasías sexuales representan una expresión de la imaginación humana, así que hablar de ellas no debería ser tabú. Sin embargo, forman parte de la vida de muchos adultos y no todas las personas fantasean con la misma frecuencia.

Así lo determinó un estudio publicado en la revista científica PLOS One, el cual reveló que ciertos rasgos de personalidad influyen de manera significativa en la intensidad y regularidad de estos pensamientos.

Los investigadores analizaron a más de 5,000 adultos, de entre 18 y 94 años, para conocer cómo la personalidad se relaciona con las fantasías sexuales. Los resultados mostraron diferencias claras entre unos perfiles y otros.

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¿Qué tipo de personas tienen más fantasías sexuales?

Según los resultados del estudio, las personas que reportaron una frecuencia considerablemente mayor de fantasías sexuales son aquellas con un rasgo de la personalidad conocido como neuroticismo.

Este tipo de personalidad describe a quienes manifiestan inestabilidad emocional, con tendencia a padecer de ansiedad y a experimentar emociones negativas.

Asimismo, esta relación apareció en prácticamente todas las categorías analizadas por los investigadores, incluyendo fantasías exploratorias, íntimas, impersonales y aquellas relacionadas con la dominación o la sumisión.

Además, los expertos descubrieron que el rasgo que más influía no era la ansiedad ni la inestabilidad emocional, sino la tendencia a presentar síntomas depresivos. En este sentido, estas personas podrían utilizar las fantasías sexuales como una forma espontánea de regular sus emociones y generar estados de ánimo más positivos.

¿Y quiénes tienen menos fantasías sexuales?

El estudió también determinó que las personas que tienen menos fantasías sexuales son aquellas con altos niveles de responsabilidad y amabilidad. Los investigadores observaron que esta diferencia estaba relacionada principalmente con el sentido de responsabilidad personal y no tanto con aspectos como la organización o la productividad.

Algo similar ocurrió con quienes obtuvieron puntuaciones elevadas en amabilidad. En este caso, el factor determinante fue el respeto hacia las normas sociales y los valores tradicionales, mientras que otras características como la confianza o la compasión no mostraron una influencia significativa.

Los expertos plantean estas personalidades podrían experimentar una mayor presión interna para ajustarse a determinadas normas sociales y, por ello, evitar con más frecuencia pensamientos relacionados con fantasías sexuales.

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