Científicos dan con la clave para una relación amorosa próspera (y tienen razón)

Aunque no existen fórmulas mágicas para el amor, cada vez hay más evidencia científica que apunta a los factores para que una relación de pareja sea estable, duradera y próspera. Y ahora es probable que hayan dado con la clave.

Ese detalle diferencial se refiere enfáticamente a la seguridad emocional, individual y compartida.

Esta idea forma parte de la teoría del apego, un modelo ampliamente estudiado que explica cómo las personas establecen relaciones afectivas y por qué algunas dinámicas funcionan mejor que otras.

El psiquiatra Amir Levine, profesor asociado de la Universidad de Columbia y autor del exitoso libro Attached, explica que los estilos de apego no son etiquetas permanentes ni rasgos inmutables de la personalidad, sino patrones que pueden modificarse con el paso del tiempo y las experiencias.

“Cambian y se transforman en función de nuestras experiencias vitales y de las personas que nos rodean”, dijo Levine. “Se actualizan constantemente”, agregó.

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¿Por qué la seguridad emocional es el pilar de una relación sana?

Cuando juntas dos palabras como “seguridad emocional” se escucha hermoso, estable, incluso atractivo. Al hablar de seguridad emocional no solo te refieres a una pareja amorosa, sino también inteligente.

Las investigaciones citadas por Levine coinciden en que la clave de una relación próspera no radica en encontrar a la persona “perfecta”, sino en construir un vínculo basado en la confianza, la disponibilidad emocional y la estabilidad.

Cuando una persona se siente segura dentro de la relación, le resulta más fácil comunicarse con honestidad, resolver conflictos sin temor al abandono y desarrollar una intimidad más profunda. Esa sensación de protección mutua fortalece el compromiso y favorece relaciones más duraderas.

La teoría del apego identifica cuatro patrones generales de relación:

Apego seguro: corresponde a quienes se sienten cómodos tanto con la cercanía como con la independencia

Apego ansioso: aparece en personas que buscan mucha proximidad, pero temen ser rechazadas

Astilo evitativo: se caracteriza por mantener cierta distancia emocional y priorizar la autosuficiencia

Apego desorganizado: combina la necesidad de afecto con el miedo a establecer vínculos profundos

Pero el apego puede cambiar con el tiempo

Uno de los principales mensajes de Amir Levine es que nadie está condenado a mantener un mismo estilo de apego durante toda su vida. Las relaciones saludables pueden fortalecer la seguridad emocional, mientras que experiencias como la traición, el abuso o una pérdida importante pueden modificarla en sentido contrario.

“Que las personas aman de manera distinta y que tienen preferencias diferentes en cuanto a la cercanía, y que eso está bien”, afirmó Levine.

Además, el especialista aclara que una persona puede mostrar estilos de apego diferentes según la relación de la que se trate. Es posible sentirse completamente seguro con la pareja y, al mismo tiempo, experimentar ansiedad en el trabajo o con determinadas amistades.

Expertos consideran que desarrollar relaciones basadas en la confianza, la empatía y la disponibilidad emocional puede ayudar a fortalecer un apego más seguro, incluso si las experiencias tempranas no fueron las ideales.

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