2 señales de infidelidad casi “indetectables”, según expertos en parejas

Una llamada misteriosa, mensajes ocultos, argumentos extraños por llegar tarde o aquella dramática escena de los besos marcados en el cuello de la camisa. Aunque todas son señales de infidelidad, terapeutas y expertos en relaciones en pareja están advirtiendo sobre dos signos de engaño que son casi “indetectables”.

Incluso, señalan que pueden pasar desapercibidas durante meses y años. Sin embargo, más que un hecho concreto; como descubrir un mensaje en WhatsApp, la clave está en los comportamientos y cómo se interpretan de manera equivocada.

La primera tiene relación con la conducta que transmiten los amigos de la pareja, es decir del infiel, mientras que la segunda está vinculada con un aumento inesperado de la intimidad dentro de la relación.

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Las 2 señales casi “indetectables” de infidelidad

1. Cuando los amigos saben más de lo que dicen

Una de las señales menos evidentes de una posible infidelidad no proviene directamente de la pareja, sino de las personas que la rodean.

Según el terapeuta Steve Carleton, trabajador social clínico de California y consejero certificado en relaciones, los amigos suelen convertirse en observadores involuntarios de una situación incómoda cuando conocen una infidelidad que la otra persona desconoce.

“Si de repente parecen distantes o incómodos cuando estás cerca, podría ser una señal de que saben algo que tú no”, reiteró el experto.

También explica que, generalmente, los amigos sienten lealtad hacia quien comete la infidelidad, pero al mismo tiempo experimentan incomodidad al convivir con la pareja engañada. Como resultado, pueden mostrarse más reservados, evitar conversaciones personales o modificar la forma en que interactúan.

Esto no significa necesariamente que exista una aventura amorosa, ya que otros factores también pueden influir en el comportamiento de terceros. Sin embargo, cuando el cambio es notorio y coincide con otras conductas sospechosas, algunos terapeutas consideran que merece atención.

2. Más intimidad… la señal inesperada

Existe la creencia popular de que una persona infiel pierde interés sexual en su pareja estable. Sin embargo, los expertos afirman que no siempre ocurre de esa manera.

De hecho, algunas personas aumentan la frecuencia de la intimidad precisamente para evitar sospechas y compensar emocionalmente el conflicto que les genera mantener una relación paralela. En este sentido, se trata de una estrategia o por la propia culpa.

La terapeuta LaTonya P. Washington, propietaria de Changing Seasons Therapy en Alabama, señala que este comportamiento es más común de lo que muchas personas imaginan.

“A veces, debido al estrés de mantener oculta su infidelidad, tu pareja compensará sus emociones al tener mayor intimidad contigo y así evitar sospechas”, señaló la experta.

En algunos casos, este aumento del interés sexual puede venir acompañado de nuevas prácticas, cambios repentinos en las preferencias íntimas o iniciativas que antes no existían dentro de la relación.

La angustia por creer que tu pareja te engaña puede ser más agobiante que descubrir la infidelidad en sí. Crédito: People Images | Shutterstock

Son señales de infidelidad, no confirmaciones

Ambos especialistas coinciden en que estas conductas, por sí solas, no confirman una infidelidad. Existen numerosas razones por las que una persona puede modificar su comportamiento o por las que los amigos pueden actuar de manera diferente.

Los terapeutas recomiendan evitar acusaciones precipitadas y apostar por la comunicación abierta antes de sacar conclusiones. Las relaciones atraviesan cambios constantes, y muchas señales que parecen alarmantes pueden tener explicaciones completamente distintas.

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