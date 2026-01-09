Ritual con una lágrima para descubrir si tu pareja es infiel: paso a paso

Entre las prácticas esotéricas que circulan en el mundo del tarot y la espiritualidad, existen rituales que, según sus practicantes, permiten leer energías ocultas dentro de una relación amorosa. Uno de los más comentados es el llamado ritual de la lágrima.

La técnica fue compartida en TikTok por la tarotista colombiana Vibra la Paz, conocida por compartir consejos espirituales enfocados en el amor y los vínculos de pareja.

La propuesta se trata de observar reacciones emocionales a partir de un acto simbólico que, de acuerdo con la tarotista, expone la verdad que una persona intenta ocultar. Una vez hecho, aprovecha este otro ritual para limpitar tu aura en 2026.

Así es el ritual con una lágrima para saber si tu pareja es infiel

El primer paso es preparar una comida con tus propias manos. No importa el platillo, pero sí la intención. Según reseña Estar Mejor, el alimento debe llevar condimentos elegidos por quien realiza el ritual y ser lo suficientemente apetecible para que la pareja lo consuma por completo.

Una vez que el plato esté listo, quien realiza el ritual debe tomarse unos minutos a solas. En ese espacio, se recomienda pensar conscientemente en la posibilidad de una traición: actitudes sospechosas, cambios recientes o situaciones que hayan generado desconfianza.

Cuando la emoción aflore, ya sea tristeza o enojo, se debe dejar caer al menos una lágrima sobre la comida. Para Vibra la Paz, la lágrima funciona como un canal emocional que carga el alimento con la energía de la duda.

Cómo interpretar los resultados del ritual

De acuerdo con la tarotista, la clave está en la reacción emocional posterior. Si la pareja, tras comer, se muestra triste, callada o reflexiva, la interpretación es que no existe infidelidad. En cambio, si aparece irritabilidad, mal humor, enojo sin motivo claro o una actitud hostil, el ritual sugiere que algo no está bien y que podrían existir engaños.

Vibra la Paz aclara que el resultado no debe tomarse como una sentencia definitiva. Más bien, es un primer indicio para observar con mayor atención y unir pistas. Si quieres tener una mayor confirmación, hay cartas del tarot que indican una traición de pareja.

Por último, explica que el ritual debe realizarse en un ambiente tranquilo, preferiblemente en casa y sin interrupciones. El mejor momento es cuando la relación atraviesa dudas persistentes y la persona siente una inquietud emocional real.

