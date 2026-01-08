Usa canela y sal para desbloquear la abundancia en 2026: conoce cómo

El 2026 se presenta como un año clave para transformar la relación con el dinero, la prosperidad y la estabilidad material.

Si sientes bloqueos económicos, deudas persistentes o una racha de estancamiento financiero, existe un ritual con canela y sal que puede ayudarte a activar la energía del dinero y abrir caminos hacia la abundancia.

Este ritual no es complicado ni costoso. Se basa en elementos simples, pero poderosos, que trabajan directamente con la vibración energética del dinero.

Según la tradición espiritual, el dinero comparte la misma frecuencia vibratoria que el amor, por lo que antes de iniciar es importante revisar emociones estancadas, conflictos internos o resentimientos que puedan estar interfiriendo con el flujo de la abundancia.

El vínculo entre emociones y energía del dinero

Cuando existen conflictos emocionales no resueltos, culpas, miedos o enojo hacia otras personas, la energía del dinero se ve afectada.

El dinero no fluye en ambientes de culpa, autoexigencia excesiva o desvalorización personal.

Antes del ritual, toma unos minutos para reflexionar las siguientes preguntas: ¿Guardas rencor o frustración?, ¿te sientes merecedor de prosperidad? y ¿te has castigado por errores financieros del pasado?

Reconocer estas emociones es parte fundamental del desbloqueo energético.

Elementos necesarios para el ritual de abundancia

Materiales básicos: sal (marina, refinada o de grano), canela en polvo, 1 vela blanca, incienso (sándalo, coco o palo santo).

Cada elemento representa una fuerza energética específica:

Sal: purificación y liberación

Canela: atracción y magnetismo

Vela blanca: claridad y apertura

Incienso: conexión espiritual

Cómo desbloquear la energía del dinero paso a paso

Paso 1: activación de los elementos

Enciende la vela blanca y el incienso para conectar con el fuego y el aire. Respira profundo y establece tu intención de abrirte a la prosperidad.

Paso 2: limpieza energética de las manos

Toma un poco de sal y frota tus manos como si las estuvieras lavando. Mientras lo haces, repite tres veces: “Corto, libero y desbloqueo”. Luego di tu nombre completo en voz alta.

Las manos simbolizan la forma en la que manejas tu vida y tus recursos.

Según el vidente Rolando Flores, creador de este ritual, en su canal de YouTube Universo Akasha Rituales Mágicos, en las manos se acumulan vibraciones negativas relacionadas con el uso incorrecto del dinero, deudas o decisiones financieras pasadas.

Al terminar, lava tus manos con agua y jabón.

Paso 3: purificación de los pies

Libera los caminos recorridos

Frota sal en tus pies, desde los tobillos hacia abajo. Este gesto limpia las huellas energéticas del pasado y simboliza la apertura de nuevos caminos económicos.

Paso 4: activación del imán del dinero

La canela es un poderoso imán energético. Toma canela en polvo y frótala en tus manos, repitiendo con convicción:

“Yo soy un imán para atraer el dinero.

Yo soy un imán para atraer riqueza.

Yo soy un imán para atraer la buena suerte.

Yo soy un imán para atraer prosperidad, éxito financiero y bonanza económica.”

Mientras recitas estas afirmaciones, visualiza estabilidad, pagos cubiertos, ingresos constantes y tranquilidad financiera.

No laves tus manos después. Deja que la canela caiga sola; esto simboliza que la abundancia fluye sin resistencia.

¿Cuándo realizar este ritual en 2026?

Momentos ideales son en Luna nueva, los días viernes, cada inicio de mes o cuando sientas urgencia económica. La constancia y la fe son claves para potenciar sus efectos.

Preguntas frecuentes

¿Funciona el ritual de canela y sal para atraer dinero?

Funciona como herramienta energética y mental para desbloquear creencias limitantes y activar la intención.

¿Puedo repetir el ritual varias veces?

Sí, especialmente en momentos de bloqueo financiero o al iniciar un nuevo ciclo.

¿Es necesario creer para que funcione?

La fe y la intención consciente potencian los resultados.

¿Puedo hacerlo si tengo deudas?

Sí, de hecho es ideal para liberar cargas energéticas asociadas al dinero.

¿La canela puede atraer riqueza rápidamente?

Se asocia con oportunidades, suerte y movimiento económico.

Sigue leyendo:

• Rituales de la buena suerte para ganar la lotería en 2026

• ¿Sabías que la albahaca atrae el dinero? Basta ponerla en el sitio adecuado

• Cómo la pimienta te ayuda a alejar la envidia de tu casa