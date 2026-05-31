Por qué se calienta el cargador de tu teléfono: expertos advierten

¿Te ha sucedido que vas a desconectar de la corriente el cargador de tu teléfono y sientes que está muy caliente? Aunque no parece representar un problema o peligro mayor, expertos en este tipo de dispositivos advierten que cuando el calor es excesivo podría ser una señal de alerta que no conviene ignorar.

Todo cargador genera cierta cantidad de calor durante el proceso de carga debido a la transformación de la energía eléctrica, es decir que forma parte del funcionamiento habitual. Pero el verdadero problema surge cuando la temperatura supera los niveles normales, ya que esto puede afectar tanto al cargador como al teléfono e incluso aumentar el riesgo de daños mayores.

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¿Por qué un cargador de teléfono se calienta tanto?

Según reseña el portal especializado Computer Hoy, los cargadores convierten la corriente alterna que proviene del enchufe en corriente continua, que es la que necesitan los teléfonos móviles para cargar sus baterías.

Durante este proceso intervienen componentes electrónicos como transformadores, circuitos y reguladores de voltaje. La circulación constante de electricidad produce pérdidas de energía que se liberan en forma de calor.

Los especialistas indican que un ligero aumento de temperatura no debería causar preocupación. De hecho, la mayoría de los fabricantes diseña estos dispositivos para soportar ese calentamiento moderado.

Sin embargo, una temperatura demasiado elevada; digamos que te molesta al tacto, indica que hay un sobrecalentamiento que podría llegar a ser peligroso. Aquí las razones:

1. Estás usando un cargador incompatible

Uno de los motivos más habituales es utilizar un cargador que no corresponde al modelo del teléfono o que no cumple con las especificaciones recomendadas por el fabricante. En estos casos, el dispositivo puede trabajar con mayor esfuerzo para suministrar la energía necesaria.

2. Sistemas de carga rápida

La carga ultrarrápida se ha convertido en una característica común en muchos teléfonos modernos. Aunque resulta práctica para recuperar batería en menos tiempo, también implica una mayor transferencia de energía, lo que genera más calor tanto en el cargador como en el propio dispositivo.

3. La temperatura ambiental

El entorno donde se utiliza el cargador también influye. Si se encuentra en una habitación muy caliente, cerca de una ventana con exposición directa al sol o sobre superficies que retienen calor, la temperatura puede aumentar considerablemente.

4. Desgaste

Con el paso del tiempo, algunos componentes electrónicos pueden deteriorarse. Un cargador viejo, golpeado o de baja calidad tiene más probabilidades de presentar fallas que provoquen sobrecalentamiento.

5. Problemas con el tomacorriente

Los enchufes defectuosos, conexiones inestables o variaciones en el suministro eléctrico también pueden afectar el funcionamiento del cargador y aumentar su temperatura.

6. Fallas en el teléfono

En ocasiones, el origen del problema no está en el cargador sino en el celular. Una batería dañada, errores de software o componentes internos defectuosos pueden provocar que el proceso de carga genere más calor de lo habitual.

Los expertos insisten en que debes prestar atención si el cargador está tan caliente que resulta incómodo tocarlo o si desprende olor a quemado, emite ruidos extraños o presenta cambios de color.

El exceso de temperatura puede reducir la vida útil del cargador, afectar el rendimiento de la batería e incluso provocar cortocircuitos en situaciones extremas. Ante cualquier señal sospechosa, lo más prudente es desconectar el dispositivo, dejar que se enfríe y revisarlo.

Por último, recuerda la importancia de utilizar cargadores originales y certificados que transmitan la cantidad de voltios necesarios para una carga segura.

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