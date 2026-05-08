Qué pasa si escribes ‘do a barrel roll’ en Google: la pantalla hace un curioso truco

¿Te acuerdas del videojuego de Nintendo, StarFox? En la versión de Nintendo 64, lanzado en abril de 1997, uno de los personajes principales suelta una frase que curiosamente trascendió a la historia y que actualmente Google aprovecha para realizar un curioso movimiento cuando se filtra en el buscador.

Para activar el truco, ingresa al buscador de Google y escribe do a barrel roll. Después de darle a ‘Enter’, tu pantalla girará 360 grados.

Este llamativo movimiento se hizo popular en 2011 con un juego de huevo de Pascua, que consiste en una rotación suave mediante animación CSS. Al finalizar la rotación, todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, su verdadero origen es más antiguo.

El ‘do a barrel roll’, que significa “haz una tirada de barril”, debe escribirse exclusivamente en inglés, de lo contrario, no funcionará. Crédito: Captura de pantalla de Google | Impremedia

El origen de ‘do a barrel roll’ con StarFox 64

En el famoso videojuego conduces la nave piloteada por el protagonista de la historia: Fox McCloud, un zorro antropomórfico de 18 años. Sin embargo, la curiosa frase es mencionada por su compañero Peppy Hare, que durante el gameplay le aconseja: “Do a barrel roll”, una maniobra aérea para evadir a los enemigos.

Al activar el movimiento con el control del Nintendo 64, la nave de Fox hace el mismo movimiento que imita la pantalla de Google. Pero lo más llamativo es que la frase haya trascendido por casi más de 30 años.

Nintendo Switch 2 ya anunció el remake de StarFox, con una mejora gráfica impresionante y una jugabilidad que no solo eleva el reto y disfrute de los jugadores, sino que evoca a la nostalgia del Nintendo 64.

El lanzamiento del remake, anunciado para el 25 de junio de 2026, está creando nuevas expectativas, por ejemplo: las voces, los escenarios y si seguirá la historia tal cual, algo típico de un remake, pero generalmente con algunas variaciones.

Este prólogo oficial de StarFox te muestra a James McCloud, padre de Fox, ingresando a la atmósfera de Venom, el planeta donde habita el Dr. Andross, el enemigo final. James, acompañado por Peppy, es traicionado por un enemigo secundario: Pigma, que justo después de sabotear la misión, expresa: “Mi nuevo jefe paga mejor”.

Luego de salvar a Peppy de un ataque dirigido por Pigma, James le exige que escape y advierta al general Pepper de lo sucedido. Con la nave fallando y anunciando que “pierde altura”, ambos separan sus caminos. Antes de desaparecer, recalca: “Peppy, mantén los ojos en Fox”.

Además del prólogo, ya se filtraron las primeras imágenes de la presentación, donde sí aparece Fox junto a sus compañeros, incluyendo a Peppy, además de una muestra clara de la nueva jugabilidad.

Como dato curioso, te contamos que el actor de doblaje Rick May, que le dio vida a Peppy Hare, falleció en 2020. Ahora, el ‘do a barrel roll’ quedó en manos de un nuevo actor, que probablemente haya sido la decisión más correcta e interesante, en lugar de simplemente insertarla.

Y otro más: en la película Super Mario Galaxy aparece Fox McCloud en una especie de cruce de universos al estilo Marvel. Al parecer, era un guiño al lanzamiento que Nintendo Switch 2 ya tenía preparado.

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