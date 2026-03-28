¿Qué había antes de la creación del mundo? Teorías de la IA que te harán suspirar

La pregunta sobre qué existía antes de la creación del mundo ha inquietado durante miles de años a filósofos y científicos. Ahora la inteligencia artificial (IA) permite reunir, comparar y explicar distintas teorías, religiosas y hasta mitológicas y científicas, para ofrecer una visión sobre ese misterioso “antes”.

Lejos de una respuesta única, lo que emerge es un mosaico de interpretaciones que coinciden en algo: el origen no fue necesariamente la nada absoluta, sino un estado previo difícil de imaginar con las reglas actuales del universo.

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Qué había antes de la creación del mundo: el caos que expone la Biblia

Uno de los relatos más influyentes proviene del Génesis. En su versión original en hebreo, se describe el estado previo a la creación con la expresión Tohu va-Vohu. Este concepto no apunta a un vacío total, sino a una condición de desorden y ausencia de forma.

Según esta interpretación, antes del mundo existía una especie de materia caótica: un entorno oscuro, sin estructura, cubierto por aguas profundas conocidas como Tehom, símbolo del abismo.

No había luz ni tierra firme, solo una extensión líquida en tinieblas.

En ese escenario, lo único activo era el Ruaj Elohim, el espíritu divino que se movía sobre las aguas. La creación, entonces, no surge de la nada, sino de la organización de ese caos inicial mediante la palabra de Dios.

Mitos antiguos y distintas versiones de un mismo inicio

La IA también ofrece respuestas que provienen de culturas antiguas, donde la idea de un estado previo desordenado se repite con matices propios.

En Mesopotamia, por ejemplo, el universo nace de la mezcla de dos aguas primordiales: Apsu (agua dulce) y Tiamat (agua salada). Antes de la creación, todo era una masa indistinta hasta que un conflicto entre dioses dio origen al cielo y la tierra.

En la mitología griega, el punto de partida es el Caos, entendido como un vacío oscuro y abierto. De esa grieta surgen las primeras entidades fundamentales, como la Tierra, la noche y el amor, que luego darían forma al cosmos.

Por su parte, en Egipto, el origen se sitúa en el Nun, un océano infinito, inmóvil y oscuro que contenía el potencial de todo lo existente. La creación comenzaba cuando emergía una primera porción de tierra donde los dioses podían actuar.

La mirada científica actual sobre el inicio del mundo

Desde el enfoque científico, la teoría más aceptada es la del Big Bang, que plantea que el universo surgió hace unos 13.8 mil millones de años a partir de un estado extremadamente denso y caliente.

Sin embargo, la pregunta sobre qué había “antes” sigue abierta. Algunas hipótesis sugieren que el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, lo que implicaría que no existe un “antes” en términos convencionales.

Otras teorías hablan de universos cíclicos, multiversos o fluctuaciones cuánticas en un vacío energético.

La inteligencia artificial, al analizar estas propuestas, identifica un punto en común con los relatos antiguos: la existencia de un estado previo, ya sea caos, energía o potencial, del cual emerge el orden.

Aunque las explicaciones varían, todas buscan responder a la misma inquietud humana. Por su parte, la Biblia habla de un caos organizado por lo divino, es decir un Dios creador.

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