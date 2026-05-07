Qué es el “modo invisible” en WhatsApp y cómo activarlo

El llamado “modo invisible” en WhatsApp se refiere a una configuración que permite aumentar tu privacidad dentro de la aplicación, prácticamente reduciendo al máximo tu exposición e información visible para otros contactos.

Aunque la aplicación de mensajería instantánea no incluye un botón oficial con ese nombre, sí ofrece varias herramientas de privacidad que, combinadas, permiten ocultar gran parte de la actividad.

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Qué hace el “modo invisible” en WhatsApp

Para disfrutar de esta modalidad debes ajustar diferentes opciones de privacidad para que otras personas no puedan ver cuándo alguien está en línea, cuándo fue su última conexión o si leyó un mensaje.

Además, permite limitar quién puede ver la foto de perfil, la información personal y los estados publicados dentro de la aplicación.

Sin embargo, este modo no vuelve completamente invisible al usuario. Si respondes mensajes, escribe en grupos o publicas contenido, la actividad seguirá siendo evidente para otros participantes.

Aun así, es una alternativa útil para quienes desean utilizar WhatsApp con mayor discreción y evitar la presión de responder de inmediato.

Las funciones que oculta y cómo activarlo

Al activar correctamente esta configuración, se pueden ocultar varios elementos importantes:

Última hora de conexión

Estado “En línea”

Confirmaciones de lectura con doble tilde azul

Foto de perfil

Información personal de la cuenta

Estados de WhatsApp

Recuerda algo importante: si decides ocultar la última conexión o desactivar las confirmaciones de lectura, tampoco podrás ver esa información en otros usuarios.

Cómo activarlo en teléfonos Android

Primero hay que abrir la aplicación y tocar los tres puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego se debe ingresar en “Ajustes” y seleccionar la opción “Privacidad”.

Una vez dentro, hay que entrar en “Última vez y en línea”. Allí se puede elegir “Nadie” para ocultar la última conexión.

Después, en el apartado “Quién puede ver cuando estoy en línea”, se recomienda seleccionar “Igual que la última vez”. De esta forma, nadie podrá saber cuándo el usuario está conectado.

Y en iPhone

En dispositivos iPhone el procedimiento es parecido, aunque cambia ligeramente la ubicación de los menús.

El usuario debe abrir WhatsApp y tocar el botón “Configuración”, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Luego debe ingresar en “Privacidad” y realizar los mismos ajustes relacionados con conexión, lectura y visibilidad del perfil.

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