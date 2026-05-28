Cómo crear tu propia figurita del álbum del Mundial 2026: fácil y gratis con IA

Era de esperarse que, con el avance de la inteligencia artificial (IA), hubiese la posibilidad de crear tu propia figurita del álbum del Mundial 2026. Sin embargo, para conseguirlo es indispensable que escribas un prompt perfecto, de modo que no haya confusiones y el resultado sea certero.

Gracias a la reciente actualización de Nano Banana, el generador de imágenes integrado en Gemini, miles de usuarios comenzaron a diseñar láminas inspiradas en la edición 2026 del álbum Panini. El resultado puede incluir desde jugadores históricos hasta versiones personalizadas con tu propia cara usando la camiseta de una selección nacional.

Pese a que la mayoría está empleando Nano Banana, que al principio es gratis, también puedes intentarlo con ChatGPT u otros sistemas de IA que estén disponibles.

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Qué necesitas para crear tu propia figurita del álbum Mundial 2026

Lo primero es tener una fotografía clara de la persona que aparecerá en la lámina, en este caso puede ser una selfie, para que la IA detecte muy bien tus rasgos faciales.

Asimismo, es indispensable que consigas una imagen de ejemplo de una figurita oficial de Panini. Esto ayuda a que la inteligencia artificial entienda el diseño, los colores, el marco y la distribución de los datos técnicos. En Google Imágenes puedes hallar decenas o con tu teléfono sacarle foto a la lámina física.

Después de subir ambas imágenes a Gemini con Nano Banana, el siguiente paso es escribir una instrucción precisa. Mientras más detallado sea el pedido, mejores serán los resultados. Te compartimos un prompt que da resultado y que puedes modificar a tu gusto:

“Necesito que hagas una imagen estilo figurita del álbum Panini del Mundial 2026. Debe ser realista y debes reemplazar el rostro de la imagen del jugador de fútbol por el rostro de la otra foto. Mantén los rasgos de la cara, las facciones, tono de piel, proporciones y color de cabello. Asimismo, añade la siguiente información técnica: nombre y apellido de la persona que reemplaza al jugador, estatura, peso, club y fecha de nacimiento.

Mantén el fondo, la camiseta de fútbol y el resto del diseño. También puedes corregir detalles de iluminación y sombras, además de elevar la resolución al máximo”.

Otros detalles para optimizar el resultado

Aunque el prompt es fundamental, existen algunos trucos que pueden mejorar todavía más el resultado final. Uno de los más importantes es utilizar fotos frontales y con buena iluminación.

También es recomendable evitar imágenes recortadas o donde aparezcan varias personas. Mientras más limpio sea el retrato, más precisa será la figurita.

Otro consejo clave es usar una imagen de referencia reciente del álbum Panini. Así el sistema podrá copiar mejor los detalles visuales como marcos, tipografía, colores y distribución de la información.

Es importante, y debes tenerlo en cuenta siempre, que estas creaciones son versiones fan-made y no forman parte del álbum oficial de Panini ni tienen valor comercial dentro del coleccionismo profesional. Si haces una lámina con leyendas como Zidane, Maradona o Pelé, tampoco debes intentar venderlas, porque no son oficiales.

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