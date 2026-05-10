Álbum Mundial 2026: cuáles son las barajitas más difíciles de conseguir y cuánto dinero valen

Como era de esperarse, el álbum del Mundial 2026 que lanzó Panini tiene barajitas que son muy complicadas de conseguir. Curiosamente, esto no solo ocurre por la suerte o la cantidad de stickers (980) que tiene esta nueva edición, sino también por el factor distribución y demanda.

Según reportes de medios, entre ellos uno del diario colombiano El Tiempo, coleccionistas, fanáticos y hasta revendedores han identificado cuáles son las láminas más escasas. Asimismo, han calculado cuánto dinero se puede pagar por ellas.

La combinación entre baja probabilidad de aparición y alta demanda disparó el precio de algunas figuritas desde las primeras semanas de circulación.

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Las barajitas más difíciles de encontrar del álbum Mundial 2026

1. La lámina 00, la más buscada del álbum

Entre todas las figuritas, la llamada “Lámina 00” aparece como una de las más difíciles de encontrar.

Su distribución es limitada y no suele salir con frecuencia en los sobres tradicionales, lo que incrementó su valor entre coleccionistas.

En el “mercado” que arman los propios coleccionistas y fanáticos, esta figura cuesta entre $21 y $32 dólares, una cifra que puede variar dependiendo del revendedor o sitio web publicada.

La rareza de esta lámina la convirtió rápidamente en una de las más comentadas dentro de grupos de intercambio y redes sociales.

2. Los escudos metalizados

Otro de los artículos más buscados son los escudos especiales de selecciones campeonas, especialmente las versiones metalizadas premium.

El escudo de Argentina aparece entre los más cotizados debido a la popularidad de la selección tras sus últimos éxitos internacionales. Estas versiones especiales pueden alcanzar hasta los $24 dólares.

Los coleccionistas valoran particularmente las terminaciones holográficas y las ediciones limitadas.

3. Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo lideran la demanda

Como suele ocurrir en cada Mundial, las figuritas de las grandes estrellas son algunas de las más difíciles de obtener. Las barajitas de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo se encuentran entre las más buscadas por fanáticos y coleccionistas.

En plataformas de reventa, sus precios oscilan entre $5 y $16 dólares. Otras láminas de jugadores importantes, como Luka Modric o Vinicius Jr., cuestan entre $4 y $13 dólares.

4. Las láminas “extra” y versiones especiales

Otro segmento que comenzó a ganar valor es el de las láminas “extra” con acabados especiales o diseños exclusivos. Algunas de estas figuritas superan los $19 dólares.

En muchos casos, estas versiones tienen tiradas limitadas o aparecen con menos frecuencia dentro de las cajas oficiales, lo que aumenta todavía más la especulación entre coleccionistas.

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