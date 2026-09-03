Hemet, la tranquila ciudad de California donde el nuevo líder del CJNG posee un rancho

Los residentes de un pueblo de California viven con miedo tras descubrir que el líder de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y violentas de México posee propiedades en su calle.

Juan Carlos Valencia González, de 41 años, prófugo con una recompensa de 25 millones de dólares por su captura, se convirtió en jefe del notorio Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a principios de este año.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha catalogado a este violento grupo como organización terrorista.

Valencia González heredó el liderazgo del cártel de su padrastro, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, quien resultó herido de muerte durante un enfrentamiento con soldados mexicanos en febrero y fue enterrado en un ataúd dorado.

Hemet, a 130 kilómetros al este de Los Ángeles, es una ciudad históricamente agrícola en el Valle de San Jacinto del Condado de Riverside, con alrededores semiurbanos salpicados de ranchos de caballos y tierras de cultivo.

Las autoridades federales intentan ahora confiscar el rancho. El capo del cártel compró la propiedad de casi dos hectáreas, una zona árida y polvorienta, por tan solo $250,000 dólares en 2011, y desde entonces su valor se ha triplicado.

Un entrenador de caballos local declaró a The New York Post que alquilaba la propiedad al narcotraficante por $1,500 dólares al mes, pagando en efectivo a su tío, que vive en el sur de California.

El entrenador, que solo se identificó como Héctor, dijo con nerviosismo: “Pagaba el alquiler en efectivo a su tío. No puedo decir mucho porque no quiero ponerme en peligro. Alquilé durante unos tres años. Pagué el alquiler todos los meses y me dejaron tranquilo. No sé nada más. No sé qué está pasando”.

Ahora Héctor trasladó sus caballos a otro rancho cercano. “Mi tío me dijo que me fuera hace dos o tres semanas. Ha sido duro. Quizás estén en una mala situación, pero no sé cuál es”.

Un residente local, Christian, quien también prefirió no dar su apellido, expresó su temor de que el narcotraficante tuviera propiedades en el vecindario.

“Da miedo”, declaró a The Post. “Nos quedamos impactados al enterarnos. Esta es una zona muy tranquila. Cada quien se ocupa de sus asuntos. Es difícil creer que alguien de los cárteles esté aquí”.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Valencia González, quien creció en el Condado de Orange.

Valencia González, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, ascendió en las filas del cártel y se convirtió en uno de los líderes del Grupo Élite, el brazo armado de la organización criminal.

“Estaremos más atentos a los extraños en la zona y mantendremos nuestras puertas cerradas con llave”, declaró otro vecino del rancho al Post. “¿Cómo es posible que esta gente mala tenga propiedades aquí?”.

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