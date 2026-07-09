EE.UU. identifica a “El 03” como nuevo líder del CJNG y ofrece recompensa por información que ayude a su captura

Las autoridades de Estados Unidos identificaron a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, como el presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, de acuerdo con información difundida por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Según el gobierno de Estados Unidos, Valencia González asumió el control de la organización criminal tras el fallecimiento de Oseguera Cervantes.

Como parte de esta actualización, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció nuevas sanciones contra integrantes y operadores financieros presuntamente vinculados con el CJNG.

Además, el Departamento de Estado lanzó una recompensa de 5 millones de dólares para quien entregue información que lleve al arresto del nuevo líder del CJNG.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Carlos Valencia es hijo de Rosalinda González Valencia, exesposa de Oseguera Cervantes, por lo que es conocido como el hijastro del Mencho.

El Departamento del Tesoro señala que “El 03” ha sido identificado previamente como uno de los operadores de mayor confianza dentro del CJNG y que habría participado en actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas, particularmente fentanilo y metanfetaminas, así como en operaciones de lavado de dinero.

Las sanciones anunciadas por Washington incluyen el congelamiento de bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con las personas y entidades incluidas en la lista.

El gobierno estadounidense también sancionó a otros presuntos colaboradores del CJNG, al considerar que continúan facilitando las operaciones financieras y logísticas de la organización criminal.

Hasta el momento, el gobierno de México no ha emitido un posicionamiento oficial que confirme la versión estadounidense sobre un cambio en el liderazgo del CJNG ni sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

La actualización forma parte de la estrategia de Estados Unidos para incrementar la presión financiera sobre organizaciones criminales señaladas por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia su territorio.

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