EE.UU. acusa de narcoterrorismo a “Carlitos Rugrats”, jefe del Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal por narcoterrorismo contra Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”, identificado como presunto líder de la célula criminal “Los Rugrats”, vinculada a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

La acusación, presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de California y desclasificada el 7 de julio, incluye siete cargos, entre ellos narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera, empresa criminal continua, conspiración para distribuir e importar drogas y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado permanece prófugo.

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Páez Pereda habría encabezado durante la última década una red dedicada a la fabricación, transporte y distribución de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense, además de coordinar operaciones de seguridad para la organización criminal mediante homicidios, secuestros y otros actos violentos.

Las investigaciones también lo señalan como responsable de controlar rutas de trasiego de drogas desde Sinaloa hacia Tijuana y otros municipios fronterizos, desde donde los estupefacientes eran introducidos a California y distribuidos en otras regiones de Estados Unidos.

Según los documentos judiciales, las ganancias obtenidas por estas actividades habrían alcanzado cientos de millones de dólares.

Today, @SDCAnews announced the unsealing of an indictment charging Carlos Paez Pereda, aka “Carlitos,” aka “Carlitos Rugrats,” an alleged high-ranking lieutenant and leader of a violent wing of the Sinaloa Cartel called “Los Rugrats,” with Narcoterrorism and Material Support of? pic.twitter.com/ZFLUT5YXsa — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 7, 2026

El caso forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno estadounidense para perseguir penalmente a integrantes de organizaciones criminales mexicanas clasificadas como organizaciones terroristas extranjeras.

La acusación se sustenta en la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista realizada por Washington en 2025.

El fiscal federal Adam Gordon afirmó que las nuevas herramientas legales permitirán atacar tanto las estructuras financieras como las operaciones de los grupos criminales.

Por su parte, el FBI y la DEA señalaron que continuarán las investigaciones para desmantelar las redes de tráfico de drogas responsables del envío de fentanilo hacia Estados Unidos.

Lo vinculan con “Los Mayos”

La acusación identifica a Páez Pereda como un operador cercano a la facción de “Los Mayos”, encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada, y sostiene que durante el conflicto interno del Cártel de Sinaloa brindó apoyo con hombres armados, armamento, logística y recursos económicos en la confrontación contra “Los Chapitos”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya lo había incluido en septiembre de 2025 en su lista de narcotraficantes sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Tras hacerse pública la acusación, el FBI incorporó a “Carlitos Rugrats” a su lista de los más buscados y mantiene vigente una orden federal de aprehensión en su contra.

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