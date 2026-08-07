Quiénes son los 8 líderes del CJNG por los que EE.UU. ofrece más de $100 millones de dólares en recompensas

El gobierno de Estados Unidos anunció una serie de recompensas por un valor total de más de $100 millones de dólares por información que conduzca a la captura ocho personas a quienes acusa de ser líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México.

En una conferencia de prensa el miércoles, autoridades de los Departamentos de Justicia y Estado, así como los directores del FBI, la DEA y otras agencias de lucha contra la delincuencia, identificaron a siete hombres y una mujer como cabecillas de la organización.

Todos enfrentan acusaciones relacionadas con el narcotráfico, uso de armas, lavado de dinero y fraude.

Entre los acusados destaca Juan Carlos Valencia González, “Pelón”, a quien el gobierno de EE.UU. considera sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho”, el fundador y líder del CJNG abatido en una operación de captura en febrero.

Las autoridades estadounidenses aumentaron la recompensa por su captura de $15 millones a $25 millones, una de las cifras más altas jamás ofrecidas por un narcotraficante y similar a las que EE.UU. ofreció por el líder de al Qaeda, Osama bin Laden, y el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los otros siete acusados por los que se ofrecen globalmente hasta $77 millones de dólares son:

Audias Flores Silva, “El Jardinero” (ya detenido) – $15 millones

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “Sapo” – $15 millones

Julio Alberto Castillo Rodríguez, “Chorro” – $15 millones

Julio César Montero Pinzón, “Tarjetas” – $10 millones

Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma” – $10 millones

Ricardo Ruiz Velasco, “RR” / “Tripa” – $10 millones

Griselda Margarita Arredondo Pinzón – $2 millones

En el caso de Flores Silva, que fue capturado por las autoridades mexicanas en abril, con su recompensa EE.UU. pide evidencias que lleven a su condena.

“Ahora que estos cargos son públicos, y con más de $100 millones en recompensas del Departamento de Estado por la captura o condena de ocho prófugos del CJNG, esta administración utilizará todos los recursos a su alcance para llevar a estos acusados ante la justicia, sin importar dónde se escondan”, dijo el fiscal general interino Todd Blanche.

El anuncio llega luego de varios meses en los que EE.UU. ha intensificado la presión sobre México para el desmantelamiento de redes de narcotráfico.

Washington ha advertido que podría actuar en territorio mexicano de no obtener resultados en el combate a las organizaciones que ha designado como “terroristas”, incluido el CJNG, el Cártel de Sinaloa y otros.

¿Quiénes son líderes del CJNG señalados por EE.UU.?

Departamento de Justicia:

En el anuncio de este miércoles, las autoridades de EE.UU. señalaron que Valencia González asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de “El Mencho” en febrero pasado.

“Pelón”, de 41 años, es hijastro de “El Mencho” y es acusado de realizar “numerosos delitos violentos como líder del CJNG, además de fabricar, transportar y distribuir grandes cantidades de narcóticos”.

En EE.UU. enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina y uso de armas de fuego en sus actividades de narcotráfico. El administrador de la DEA, Terrance Cole, dijo que hoy por hoy “es uno de los fugitivos más buscados por la DEA”.

A su vez, Flores Silva era considerado un “miembro de alto rango del CJNG” hasta su captura en México en abril pasado. En su caso, la recompensa de $15 millones que ofrece el Departamento de Estado es por información que conduzca a su condena. Aún no ha sido extraditado a EE.UU.

Las investigaciones también señalan a Castillo Rodríguez, un exyerno de “El Mencho”, como responsable de operaciones del CJNG, la recaudación de ganancias del narcotráfico, el pago de los precursores químicos, la compra de grandes cantidades de metanfetamina a los proveedores del grupo criminal y la supervisión del transporte de cargamentos de cocaína y metanfetamina para su importación a Estados Unidos.

Departamento de Justicia:

El violento “Grupo Élite”

Por otra parte, Montero Pinzón y Rivera Varela son señalados por fundar y dirigir la célula criminal denominada Grupo Élite, “un grupo de sicarios altamente entrenados y fuertemente armados”, dijo el Departamento de Justicia.

“El Grupo Élite actúa como brazo ejecutor del CJNG para impulsar sus operaciones de narcotráfico, incluyendo la supervisión de sus territorios y el asesinato de funcionarios públicos y miembros de cárteles rivales”, señala la acusación.

Se sospecha que tiene alrededor de 1,000 miembros a su servicio.

Este grupo también ha dirigido “campos de entrenamiento tristemente célebres, donde los reclutas aprendían el manejo de armas, como lanzacohetes, ametralladoras calibre .50 y granadas propulsadas por cohete, así como el uso de la violencia y la tortura para lograr los objetivos del CJNG”.

En el caso de Mendoza Gaytán, que es identificado como un ahijado de “El Mencho”, es señalado por ser el encargado de la compra de las armas del CJNG, entrenamiento de sicarios y supervisión de operaciones, “incluyendo el reclutamiento forzoso y la aplicación de violencia en múltiples ubicaciones estratégicas del CJNG”.

Ruiz Velasco es identificado como “estrecho colaborador” de “El Mencho” y uno de los líderes del Grupo Élite que “supervisaba todas las operaciones del CJNG en varios territorios mexicanos”, así como la logística y cobros por narcotráfico en EE.UU.

Departamento de Justicia:

El fraude de tiempos compartidos

La única mujer acusada, Grasiela Arredondo Pinzón, es identificada como medio hermana de Montero Pinzón.

Con él y Rivera Varela, están acusados de dirigir un esquema de fraude de propiedades de tiempos compartidos en México en el que presuntamente ciudadanos estadounidenses se vieron afectados.

“Miles de víctimas estadounidenses han reportado pérdidas de cientos de millones de dólares atribuibles a esquemas de fraude de multipropiedad en México”, dijo el Fiscal Federal Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York.

“Cada vez más, las organizaciones criminales transnacionales como el CJNG financian sus operaciones ilícitas no solo mediante el narcotráfico y otras formas de delincuencia callejera, sino también mediante sofisticados esquemas de fraude“, añadió.

En los casos más graves contra Valencia González y Flores Silva, las autoridades esperan solicitar hasta dos cadenas perpetuas si son enjuiciados en EE.UU.

Departamento de Justicia:

BBC:

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