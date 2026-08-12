México enfrenta una ola de asesinatos de influencers: ya son 19 desde 2024

El asesinato del influencer César Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán volvió a poner el foco sobre la violencia que alcanza a los creadores de contenido en México. Un recuento periodístico documenta al menos 19 influencers asesinados en el país desde 2024, ocho de ellos en Sinaloa.

Las circunstancias y móviles son diferentes y no todos los crímenes han sido atribuidos al narcotráfico, pero especialistas y autoridades advierten sobre un fenómeno que, particularmente en Sinaloa, se cruza cada vez más con la disputa entre organizaciones criminales y su presencia en las redes sociales.

Gastélum, conocido en internet como “Cesarín”, fue asesinado a tiros el 4 de agosto mientras transmitía en vivo desde las inmediaciones de un establecimiento de comida rápida en Culiacán.

Dos personas llegaron en una motocicleta y una de ellas abrió fuego contra el joven, según la información difundida por las autoridades. El ataque quedó parcialmente registrado en la transmisión que realizaba en ese momento.

El homicidio tuvo una repercusión inmediata por la forma en que ocurrió, pero también porque se suma a una sucesión de asesinatos de personas con presencia relevante en redes sociales registrada durante los últimos años en México.

Un miembro de la Guardia Nacional monta guardia mientras inspeccionan el lugar donde se encontró el cuerpo de una víctima de un ataque armado mortal en Culiacán, en abril de 2026. Crédito: AP

Un recuento publicado en agosto contabiliza 19 influencers asesinados en ocho estados mexicanos entre 2024 y agosto de 2026. Cuatro casos corresponden a 2024, 11 a 2025 y cuatro a lo que va de 2026.

Las víctimas publicaban contenidos muy diferentes, desde moda y estilo de vida hasta información policial, denuncias políticas y temas relacionados con seguridad. Los móviles y situaciones investigadas tampoco son iguales.

Puedes ver: Quiénes son los 8 líderes del CJNG por los que EE.UU. ofrece más de $100 millones de dólares en recompensas

Sinaloa concentra buena parte de los asesinatos de influencers

El estado de Sinaloa ocupa un lugar especialmente preocupante dentro de esta tendencia. Del recuento nacional de 19 homicidios, ocho ocurrieron en Sinaloa, seguido por Guerrero con tres; Jalisco y Nuevo León con dos cada uno; y Baja California, Chiapas, Morelos y Guanajuato con un caso respectivamente.

Existe además otra medición específica sobre Sinaloa. Los medios locales contabilizan nueve creadores de contenido asesinados en ese estado desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Esa cifra parte de un período y una metodología diferentes, por lo que no debe compararse directamente con los ocho casos incluidos en el relevamiento nacional iniciado en enero de 2024.

El contexto resulta determinante. Sinaloa atraviesa desde 2024 una violenta confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente los grupos identificados con Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y La Mayiza, vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada.

En ese escenario, las redes sociales se han convertido también en un territorio donde circulan mensajes, imágenes, símbolos y contenidos relacionados con las distintas facciones.

Qué se sabe sobre César Gastélum

Gastélum tenía 25 años, contaba con cientos de miles de seguidores y difundía principalmente videos de entretenimiento y contenidos vinculados con su vida cotidiana. El asesinato ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo.

Las imágenes muestran los instantes previos al ataque, pero la difusión de la secuencia completa del homicidio generó además cuestionamientos por la viralización de imágenes extremadamente violentas en las redes.

Influencers asesinados: una cifra que crece desde 2024 Crédito: Armando Solis | AP

La investigación está ahora en manos de las autoridades mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad interviene en el caso y señaló que las autoridades deben determinar tanto quiénes fueron los responsables como las razones detrás del homicidio.

Hasta la información pública disponible al 12 de agosto, no se ha anunciado oficialmente la detención de los autores del ataque.

Las publicaciones de Gastélum, bajo investigación

Una de las líneas que vuelve especialmente relevante este caso es la actividad que Gastélum mantenía en redes sociales. Las autoridades mexicanas están examinando sus publicaciones y los mensajes que difundía como parte de la investigación para establecer el móvil del asesinato.

Informaciones posteriores fueron más allá. El diario El País reportó que las autoridades relacionan el homicidio con mensajes publicados por Gastélum en apoyo a “El Mayo” Zambada y ubican el crimen en el contexto de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

El medio señala que una de las hipótesis apunta a que Gastélum estaba alineado con una de las facciones enfrentadas y que su asesinato podría haber sido ordenado por integrantes del grupo rival.

Sin embargo, esa hipótesis no equivale a una conclusión judicial. Hasta ahora no se ha establecido públicamente mediante una resolución judicial que Gastélum perteneciera al Cártel de Sinaloa, cuál era exactamente su relación con integrantes de organizaciones criminales ni quién ordenó su asesinato.

Las redes sociales entran en la guerra entre cárteles

El caso expone una transformación más amplia. Las redes sociales permiten que una persona alcance audiencias de cientos de miles o millones de seguidores sin depender de medios tradicionales. Esa capacidad también puede ser aprovechada para amplificar mensajes relacionados con organizaciones criminales.

En determinados casos, algunos creadores exhiben automóviles, armas, fiestas, música y estilos de vida asociados con la llamada narcocultura. Otros pueden mostrar simpatías por determinados personajes o grupos.

Eso no convierte automáticamente a un influencer en integrante de una organización criminal, pero en lugares donde distintas facciones se disputan territorio y poder, la visibilidad digital puede adquirir también una dimensión política y criminal.

El antecedente de Valeria Márquez

Otro asesinato ocurrido durante una transmisión en vivo había conmocionado a México poco más de un año antes. La influencer Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada en mayo de 2025 mientras realizaba un livestream desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

Un hombre ingresó al establecimiento y le disparó mientras la transmisión continuaba activa. El caso alcanzó enorme repercusión internacional y volvió a poner sobre la mesa tanto la violencia contra las mujeres en México como los riesgos asociados con la exposición permanente de información personal en las redes.

Sin embargo, no existe evidencia pública que permita afirmar que los asesinatos de Márquez y Gastélum estén conectados o respondan a una misma organización criminal.

El elemento que comparten es otro: ambos homicidios ocurrieron mientras las víctimas estaban transmitiendo en directo, convirtiendo hechos de violencia extrema en contenidos observados prácticamente en tiempo real por usuarios de las plataformas.

Sigue leyendo:

“Los cárteles no existen”: la provocadora idea que desafía la guerra contra el narco

Sicarios de 15 años asesinan a un importante líder criminal en el aeropuerto de Guayaquil