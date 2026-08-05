Valeria Márquez, César Gastélum y otros influencers asesinados en México

La violencia que afecta a México también ha alcanzado a los creadores de contenido, pues durante los últimos años varios influencers fueron asesinados en circunstancias diversas, desde ataques directos hasta homicidios relacionados con investigaciones por delincuencia organizada o conflictos personales.



Uno de los casos más recientes es el de César Gastélum, influencer originario de Sinaloa, quien fue asesinado durante una transmisión en vivo.

El homicidio ocurrió en medio del clima de violencia que vive la entidad por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del crimen.



Meses antes, el 28 de marzo de 2025, Gail Castro, conocido en redes sociales como Gail Toys y hermano del influencer Markitos Toys, fue asesinado a balazos al salir de un restaurante en Ensenada, Baja California.

En Ensenada As3s!n@n a Jesús Gail Castro, hermano de influencer Markitos TOYS pic.twitter.com/9JB0ZX1nI0 — Ana Lilia Ramírez (@AnaLili49885470) March 29, 2025

El creador de contenido formaba parte del grupo de influencers sinaloenses conocido como Los Toys. Su muerte ocurrió después de que él y otros integrantes de su familia aparecieran en mensajes anónimos que los señalaban de presuntos vínculos con una facción del crimen organizado, según detalló el semanario Proceso.



Otro de los casos que generó gran impacto fue el de Víctor Manuel Castro Cárdenas, conocido en redes sociales como “El Alucin”.

El influencer, quien compartía contenido sobre automóviles, estilo de vida y actividades cotidianas, fue asesinado en noviembre de 2024 en Culiacán, Sinaloa.

Su muerte ocurrió en medio de la escalada de violencia registrada en la entidad y fue uno de los primeros homicidios de creadores de contenido que atrajo atención nacional por el contexto en el que ocurrió.



En mayo de 2025, la influencer Valeria Márquez, dedicada a contenidos de belleza y estilo de vida, fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

“Me dijo que le daba asco saber cuántos me había acostado”, audios, videos y capturas de pantalla atribuidos a la influencer Valeria Márquez ya daban pistas de la relación tóxica que tenía con Francisco Álvarez, hijo del #R1, antes de que la asesinaran: @monicaromero20 pic.twitter.com/HRdlxgG4uo — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 4, 2026

El crimen provocó una amplia reacción en redes sociales y dio paso a una investigación por feminicidio que continúa siendo uno de los casos de mayor repercusión mediática.



La lista también incluye a Ana Fabiola, alias “La Barbie Regia”, influencer y modelo de Nuevo León, cuyo cuerpo fue localizado en octubre de 2024 dentro de un departamento en Monterrey. La Fiscalía estatal investigó el caso como feminicidio y logró la detención de un presunto responsable.



Los casos registrados en los últimos dos años muestran perfiles distintos. Algunas víctimas se dedicaban exclusivamente al entretenimiento, la moda o el estilo de vida, mientras que otras eran conocidas por difundir contenido relacionado con vehículos, música o la cultura popular del norte del país.

En algunos expedientes surgieron líneas de investigación relacionadas con el crimen organizado, mientras que en otros los móviles permanecen bajo investigación o están vinculados a conflictos personales.



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