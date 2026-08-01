“El R1” habría ordenado matar a la influencer Valeria Márquez a petición de su hijo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez apuntan a que Francisco “N”, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, habría solicitado a su padre ordenar el asesinato de la joven, con quien mantenía una relación sentimental.

García Harfuch explicó que las investigaciones permitieron establecer que Francisco presuntamente había amenazado en diversas ocasiones a Valeria Márquez y que existen indicios de que fue él quien pidió a su padre cometer el feminicidio.

“Se tiene información, lo estamos integrando, de que el hijo del ‘R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá que cometan el feminicidio”, declaró el funcionario.

#MañaneraDelPueblo | El secretario de Seguridad, @OHarfuch informó que de acuerdo con las investigaciones, el hijo de Ramón Ángel, alias "#R1", mantenía una relación sentimental con la influencer #ValeriaMárquez y presuntamente ya la había amenazado. Agregó que el hijo del "R1"? pic.twitter.com/7v6A2b95aO — La Silla Rota (@lasillarota) July 31, 2026

Además, precisó que esta línea de investigación es distinta a la relacionada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aunque ambas convergen en la presunta participación de Álvarez Ayala, quien fue detenido recientemente, mientras que Francisco permanece prófugo y es buscado por las autoridades.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades federales, Francisco es hijo de Ramón “El R1”, identificado como líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Valeria Márquez, influencer y empresaria de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

El crimen causó conmoción nacional y dio origen a una investigación que, más de un año después, derivó en esta nueva línea que vincula el feminicidio con integrantes de una organización criminal.

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