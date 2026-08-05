Quién era César Gastelum, influencer asesinado mientras realizaba una transmisión en Sinaloa

El asesinato del creador de contenido sinaloense César Gastélum ha generado conmoción en redes sociales luego de que fuera atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo la noche del 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el influencer se encontraba en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y uno de ellos le disparó.

El ataque quedó registrado en la transmisión que realizaba en ese momento. Autoridades estatales iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

¿Quién era César Gastélum?

Conocido entre sus seguidores como “Cesarín”, César Gastélum era un creador de contenido originario de Sinaloa que había logrado consolidar una importante comunidad en plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde acumulaba cerca de 600,000 seguidores y millones de “me gusta”. También mantenía presencia en Instagram, YouTube y la plataforma de streaming Kick.

Su contenido estaba enfocado principalmente en videos de comedia, situaciones cotidianas y referencias a la cultura norteña, estilo que le permitió conectar con una amplia audiencia joven.

En sus publicaciones aparecía con frecuencia acompañado de amigos y mostraba escenas de la vida diaria en Culiacán.

Tras conocerse la noticia, seguidores, creadores de contenido y usuarios de redes sociales expresaron mensajes de condolencias y compartieron videos recordando el trabajo del influencer.

Su muerte también reavivó el debate sobre la violencia que enfrenta Sinaloa y los riesgos a los que pueden estar expuestos quienes tienen una alta exposición pública en plataformas digitales.

La Fiscalía de Sinaloa abrió una investigación para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

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