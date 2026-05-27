Álbum del Mundial 2026: cuánto valen en EE.UU. los ‘Extra Stickers’ de Cristiano y Messi

Al tratarse de la última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sus apariciones en el álbum del Mundial 2026 se vuelven más valiosas. Esto significa que conseguir las figuritas de cada uno resulta una alegría inmensa. Pero hay más: sus ‘Extra Stickers’, que dependiendo del color y la rareza, podrían tener un alto precio en Estados Unidos.

En los mercados de reventa y sitios como Ebay, Marketplace y Mercado Libre, una lámina convencional de Cristiano y Messi puede valer hasta $40 dólares. Sin embargo, en su edición de ‘Extra Stickers’, bien sea de broce, plata u oro, el costo puede superar los $700 dólares.

Lo mismo sucede con otros futbolistas de élite: Luka Modric, Kylian Mbappé, Luis Díaz, Harry Kane, Lamine Yamal y Vinicius Jr., entre otros. No obstante, cuando se trata del astro portugués y argentino, el negocio se hace más atractivo.

Lee también: Álbum del Mundial 2026: cuál es la figurita más valiosa y qué hacer si la consigues

Cómo conseguir los ‘Extra Stickers’ de Cristiano y Messi del Álbum Mundial 2026

Básicamente, abriendo todos los sobres que puedas. Según estadísticas de expertos, una lámina de ‘Extra Stickers’ aparece en 1 de cada 100 paquetes, sin embargo, también está determinado por la suerte.

La recomendación es que varíes los sitios y kioscos de compra, donde los paquetes se venden prácticamente al azar. En el caso de las cajas de Panini, toma en cuenta que la distribución podría estar más controlada. Es decir, no esperes que aparezcan muchos.

Ahora bien, una cosa es que te salga un ‘Extra Stickers’ y otra es que pertenezca a Cristiano o Messi. Esto sin contar si la versión es dorada, plateada o bronceada. En definitiva, obtenerlas requiere de mucha suerte, así que apenas la tengas, piensa muy bien qué haras con ellas.

Según estadísticas de expertos, una lámina de ‘Extra Stickers aparece en 1 de cada 100 paquetes. Crédito: Cfg1978 | Shutterstock

Precios de los ‘Extra Stickers’ según su edición

Versión Base: entre $15 y $40 dólares

entre $15 y $40 dólares Versión Bronce o Plata: entre $50 y $150

entre $50 y $150 Versión Oro (Gold): entre $200 y $750

Estos valores están fijados para los ‘Extra Stickers’ de todos los futbolistas, tomando en cuenta que las de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son las más altas por calidad de jugador, liderazgo con su selección, jerarquía, trayectoria y por ser su último Mundial de Fútbol.

Te puede interesar:

· Cuáles son las barajitas más difíciles de conseguir del Álbum Mundial 2026 y cuánto dinero valen

· Cuánto dinero necesitas en EE.UU. para completar el álbum del Mundial 2026

· Álbum del Mundial 2026: dónde pegar la nueva lámina de Neymar Jr.