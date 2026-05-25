Álbum del Mundial 2026: dónde pegar la nueva lámina de Neymar Jr.

Desde que Carlo Ancelotti convocó a Neymar Jr. para el Mundial 2026, los coleccionistas del álbum Panini se preguntaban si la figura del atacante del Santos sería diseñada por la compañía. Finalmente sí será lanzada y ahora los aficionados tienen una nueva duda: ¿Dónde pegarla en el álbum?

Debido a múltiples lesiones y falta de minutos con el club brasileño, parecía imposible que el técnico italiano le hiciera el llamado oficial para la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio. Por tales motivos, el espacio de Neymar Jr. no está disponible en el álbum.

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¿Dónde pegar la lámina de Neymar Jr. en el álbum del Mundial 2026?

Según los propios coleccionistas, la opción más viable y segura para no afectar el álbum es pegar a Neymar en cualquiera de los espacios donde hay jugadores de Brasil que no fueron convocados.

Esto significa que puedes pegar a Neymar en los espacios 15, 16 y 20, que pertenecen a Rodrygo, Joao Pedro y Estevao. Estos tres futbolistas no fueron convocados por Carlo Ancelotti, debido a lesiones y decisión técnica.

En caso de que ya tengas los espacios ocupados, no intentes despegar alguna de las láminas, porque el autoadhesivo podría romper el papel. Lo mejor es que pegues a Neymar encima de otra figura.

Los espacios 15, 16 y 20, que pertenecen a Rodrygo, Joao Pedro y Estevao, son perfectos para pegar a Neymar Jr., ya que estos jugadores no fueron convocados. Crédito: Cfg1978 | Shutterstock

Asimismo, toma en cuenta que la nueva lámina podría tener un valor mucho más alto que el resto, no solo porque se trata del emblemático Neymar, sino por su inédita inclusión en la Copa del Mundo y el álbum.

Eso quiere decir que podrías echar un vistazo a su precio en dólares dentro del mercado del coleccionismo. No faltará alguien que la compre por una jugosa suma. Además, tu álbum no se verá afectado ya que los no convocados de Brasil también son oficiales por Panini.

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