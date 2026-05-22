Cómo mejorar la señal de WiFi con papel de aluminio: el truco que sí funciona

Un truco casero se ha vuelto viral por su efectividad para mejorar la señal de WiFi en casa. Usando un elemento esencial; papel de aluminio, puedes activar la técnica que guarda una explicación científica y que realmente ayuda a tener internet más estable.

Los routers distribuyen la señal inalámbrica en todas direcciones, formando una especie de esfera invisible alrededor del dispositivo. El problema es que esa señal pierde fuerza cuando atraviesa paredes, muebles, electrodomésticos o estructuras metálicas. Y allí es donde entra en acción el papel de aluminio.

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Truco del papel de aluminio para mejorar la señal de WiFi

El aluminio funciona como un reflector de ondas electromagnéticas. Cuando se coloca detrás del router con una forma curva, ayuda a redirigir parte de la señal hacia un área específica de la casa, en lugar de permitir que se disperse hacia todas partes.

En términos simples, el truco actúa como una especie de “parabólica” casera que empuja la señal hacia adelante.

El método ganó notoriedad luego de un estudio realizado en 2017 por investigadores de la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos. Los especialistas desarrollaron reflectores personalizados mediante impresión 3D para controlar mejor la distribución de las señales WiFi dentro de distintos espacios.

Durante las pruebas, observaron mejoras de hasta un 50% en determinadas áreas de cobertura.

En aplicaciones domésticas normales, usando únicamente papel aluminio, las mejoras suelen ser más moderadas, generalmente entre un 10% y un 20% de intensidad adicional en habitaciones alejadas del router.

Cómo hacer correctamente el truco del papel aluminio

Para aplicar esta técnica no hace falta gastar dinero ni tener conocimientos técnicos avanzados. Los pasos recomendados son los siguientes:

Desconectar el router antes de manipularlo

Cortar una lámina de papel aluminio de aproximadamente 20 x 30 centímetros

Darle una forma ligeramente curva, similar a una media luna

Colocarla detrás de las antenas o de la parte trasera del módem

Orientar la curvatura hacia la zona donde la señal llega con menos fuerza

La idea es que el aluminio “rebote” las ondas hacia el frente y evite que parte de la señal se desperdicie contra paredes o espacios vacíos.

Sin embargo, los expertos aclaran que, aunque el truco puede ayudar, no hace milagros. Si el internet continúa lento, también puede deberse a problemas de velocidad contratada, saturación de dispositivos o interferencias de otros equipos electrónicos.

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