Qué hacer con un router viejo: 5 trucos inteligentes para reutilizarlo

Cambiar de router por un modelo más potente y moderno son excelentes noticias, sin embargo, poco se habla del router viejo que acabas de desconectar, que con suerte termina en un cajón y no en la basura. Pues ni lo uno ni lo otro, porque existen al menos cinco trucos tecnológicos e inteligentes para reutilizarlo.

Generalmente, los equipos electrónicos tienen una vida extra. Con algunos ajustes básicos puedes convertirlo en un aliado para mejorar la red de WiFi o para otros “secretos” que ahora te vamos a compartir.

5 trucos inteligentes para reutilizar un router viejo

1. Ampliar el número de puertos Ethernet

La mayoría de los routers domésticos incluyen entre dos y cuatro puertos Ethernet para conectar computadoras, consolas o televisores por cable. Si en tu hogar ya no son suficientes, puedes usar el router antiguo como una extensión de conexiones.

Basta con unir el router principal y el viejo mediante un cable Ethernet. De esta manera, el dispositivo antiguo actúa como un punto adicional de conexión por cable. Es una solución útil si tienes varios equipos fijos en una misma habitación y quieres evitar comprar un switch adicional.

2. Mejorar la cobertura WiFi en casa

Uno de los usos más prácticos es convertir el router antiguo en repetidor o punto de acceso. Si la señal WiFi no llega con buena intensidad a ciertos rincones de la casa, puedes conectarlo al router principal mediante un cable Ethernet y configurarlo como punto de acceso secundario.

Colocado en una zona estratégica, ayudará a extender la cobertura inalámbrica. Así se mejora la estabilidad de la señal en habitaciones alejadas sin necesidad de adquirir un repetidor nuevo.

3. Crear una red exclusiva para invitados

No todos los routers incluyen la opción de red para invitados. En ese caso, el equipo antiguo puede cumplir esa función.

Al conectarlo al router principal y configurarlo en modo puente (bridge), puedes crear una red Wi-Fi independiente con nombre y contraseña diferentes. Esta alternativa permite ofrecer conexión a visitas sin compartir la clave de tu red principal, lo que aporta una capa adicional de seguridad.

4. Configurar una red con control para niños

Otra opción interesante es destinar el router viejo a una red específica para niños. Muchos modelos permiten aplicar filtros básicos o limitar el acceso a ciertos sitios web desde su panel de configuración.

De esta forma, los dispositivos que se conecten a esa red pueden tener restricciones horarias o bloqueos de contenido, mientras el resto del hogar mantiene su conexión habitual sin cambios.

5. Compartir archivos o impresoras en red

Algunos routers cuentan con puertos USB. Si el tuyo los tiene, puedes conectar un pendrive o una impresora y compartirlos en red dentro de casa.

Esto permite crear una pequeña red de almacenamiento doméstico o habilitar una impresora para varios dispositivos sin necesidad de que esté conectada directamente a una computadora. Incluso sin acceso a Internet, puede funcionar como red local para intercambio de archivos.

Aunque sea un modelo viejo o de baja potencia, si tu router cuenta con varios puertos de conexión, aún tienes un tesoro. Crédito: Klochkov SCS | Shutterstock

En última instancia, si no sabes qué hacer con un router viejo, es preferible que lo regales a alguien que pueda necesitarlo en un lugar de que “trague” polvo en un closet. Si tienes un amigo al que le gustan los truquitos de tecnología, te lo agradecerá.

