Dulce medicina: cómo el chocolate previene la acumulación de grasa en el hígado

Cuando se consume de forma adecuada y tiene un alto porcentaje de cacao, el chocolate negro puede ser más beneficio de lo que imaginas. Incluso, se convierte en un aliado capaz de prevenir la acumulación de grasa en el hígado.

Estudios científicos han relacionado los compuestos naturales presentes en el cacao, especialmente los flavonoides, con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que ayudan a proteger las células hepáticas y reducir procesos asociados con la acumulación de grasa en este órgano.

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¿Cómo actúa el chocolate negro en el hígado?

El hígado, uno de tus órganos vitales, puede verse afectado por factores como una alimentación poco equilibrada, el exceso de azúcar, el sobrepeso o el consumo elevado de grasas. Y cuando se acumula esa grasa aparece el llamado hígado graso.

A través de un video publicado en Instagram, la doctora y hepatóloga venezolana Luc Dagher, explica que el chocolate negro, con más de 70% de cacao, contiene sustancias que ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso en el que los radicales libres pueden dañar las células.

Al reducir este daño celular, estos antioxidantes contribuyen al mantenimiento de un tejido hepático más saludable.

Además, sus propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a disminuir la inflamación en el organismo y proteger los tejidos del hígado frente a procesos que favorecen su deterioro.

¿Cuánto chocolate se puede consumir?

La clave está en la moderación. Una porción pequeña al día puede ser suficiente para aprovechar los compuestos del cacao sin sumar un exceso de calorías.

Sin embargo, el chocolate amargo debe formar parte de una alimentación equilibrada que incluya frutas, verduras, proteínas saludables y actividad física regular.

Su consumo puede complementar los hábitos que protegen al hígado, pero no funciona como una solución única para prevenir o tratar enfermedades hepáticas.

El chocolate negro con alto porcentaje de cacao puede pasar de ser un antojo ocasional a un alimento con potencial protector para el hígado, siempre que se elija la variedad adecuada y se consuma en cantidades moderadas.

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