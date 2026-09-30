Estudio relaciona el insomnio con un mayor riesgo de demencia, ACV y otros trastornos mentales

El análisis de cerca de 20 estudios, con datos de millones de personas, encontró que el insomnio estaba relacionado con un riesgo 26% mayor de sufrir un derrame cerebral. También observó más hospitalizaciones y una mayor probabilidad de depresión e intentos de suicidio entre quienes padecían el trastorno.

Los investigadores identificaron además una asociación entre el insomnio y la demencia, en particular la enfermedad de Alzheimer. El sueño participa en la eliminación de desechos que se acumulan en el cerebro, aunque el estudio no demuestra que dormir mal cause demencia.

“El insomnio merece atención como señal de alerta sobre el estado de la salud cerebral y mental”, declaró a ABC News Luca Vignatelli, autor principal del estudio e investigador sénior del Instituto de Ciencias Neurológicas IRCCS en Bolonia, Italia.



No prueban relación causa-efecto

Los autores del estudio, publicado en Sleep Medicine Reviews y financiado por la Academia Europea de Neurología (EAN), advirtieron que los hallazgos muestran asociaciones, no que el insomnio provoque directamente derrames cerebrales, demencia o problemas de salud mental.

Tener insomnio no significa que una persona vaya a desarrollar esas enfermedades. Los investigadores recomiendan, sin embargo, tomar en serio los problemas persistentes de sueño y evaluar sus posibles causas.

Además, la ansiedad y la depresión pueden dificultar el sueño; a su vez, dormir mal puede aumentar la irritabilidad y la vulnerabilidad al estrés. Por ello, los especialistas plantean que el sueño forme parte habitual de las conversaciones sobre salud.

“Cuando se padece ansiedad o depresión, resulta difícil conciliar o mantener el sueño, o bien se experimenta un sueño deficiente. Pero si además no se duerme bien, aumenta el riesgo de sufrir ansiedad y depresión”, explicó a ABC News la doctora Thanuja Hamilton, médico especialista en medicina del sueño certificada por la junta directiva de Advocare.

“Cuando no se duerme bien, uno se siente más irritable, más ansioso y menos resistente al estrés, por lo que es más vulnerable a la depresión y la ansiedad, lo que puede dificultar aún más el sueño”, agregó Hamilton.

Hábitos y tratamiento para dormir mejor

Se ha demostrado que el sueño desempeña un papel importante en la eliminación de los productos de desecho relacionados con el deterioro de la función cerebral y la enfermedad de Alzheimer, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

“Cuando duermes, es cuando tu cerebro elimina la basura”, dijo Hamilton al referirse a los desechos que se acumulan a lo largo del día. “Si no duermes bien o lo suficiente, se producirá una acumulación excesiva, lo que aumentará el riesgo de demencia en el futuro”, aseveró.

Mantener horarios regulares, apagar el teléfono y la televisión entre 30 y 60 minutos antes de acostarse y evitar el café y el alcohol al final del día pueden favorecer el descanso. Los expertos también aconsejan consultar con un profesional de la salud.

La terapia cognitivo-conductual suele ser el tratamiento inicial para el insomnio de larga duración. Puede incluir cambios en los horarios de sueño y límites al tiempo que se pasa despierto en la cama. Es un proceso que requiere esfuerzo, pero puede ayudar a modificar pensamientos y conductas que interfieren con el descanso.

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