Estas vitaminas y minerales contribuirán a tu mejor descanso

Dormir bien no depende solo de apagar las pantallas a tiempo o mantener horarios regulares. La alimentación también juega un papel decisivo, y varios nutrientes específicos han demostrado una relación directa con la calidad del sueño.

Especialistas en nutrición y medicina del sueño coinciden en que ciertas vitaminas y minerales pueden marcar la diferencia entre una noche de descanso reparador y otra de sueño fragmentado.

Entre ellos podemos mencionar los más destacados.

El magnesio, el mineral relajante

El magnesio es, quizás, el mineral más asociado con el descanso. Interviene en la regulación del sistema nervioso y ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés que puede mantenernos alerta cuando deberíamos estar relajándonos. Además, participa en la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño-vigilia.

Se encuentra en alimentos como las almendras, las espinacas, las semillas de calabaza, el aguacate y el chocolate negro. Su déficit se ha vinculado con insomnio, calambres nocturnos y sueño de mala calidad.

Calcio: el complemento del magnesio

El calcio trabaja en conjunto con el magnesio para ayudar al cerebro a producir melatonina a partir del triptófano, un aminoácido esencial. Los niveles de calcio en el organismo suelen alcanzar su punto más alto durante las fases de sueño profundo, lo que sugiere una relación directa entre este mineral y la capacidad de mantener un descanso continuo.

Los lácteos, las verduras de hoja verde, las almendras y el brócoli son fuentes destacadas de este nutriente.

Vitamina D, más allá de los huesos

Aunque suele asociarse casi exclusivamente con la salud ósea, la vitamina D también cumple un rol en la regulación del sueño. Estudios han encontrado que niveles bajos de esta vitamina se relacionan con mayor somnolencia diurna y peor calidad de sueño nocturno, posiblemente porque los receptores de vitamina D están presentes en zonas cerebrales que regulan el ciclo circadiano.

La exposición solar moderada es la principal fuente, aunque también se obtiene de pescados grasos como el salmón, la yema de huevo y alimentos fortificados.

Vitamina B6, la aliada del triptófano

La vitamina B6 es indispensable para convertir el triptófano en serotonina y, posteriormente, en melatonina. Sin cantidades adecuadas de esta vitamina, el proceso que conduce a un sueño reparador puede verse interrumpido.

Se encuentra en plátanos, garbanzos, pollo, atún y papas.

Potasio, para un sueño sin interrupciones

El potasio contribuye a mantener estable el ritmo cardíaco durante la noche y se ha relacionado con una reducción de los despertares nocturnos. Algunos estudios sugieren que niveles adecuados de este mineral favorecen fases de sueño más largas y continuas.

Las bananas, las papas, los aguacates y las legumbres son buenas fuentes.

Zinc, el mineral menos conocido

El zinc participa en la regulación de neurotransmisores implicados en el sueño y se ha observado que niveles bajos de este mineral coinciden con mayor dificultad para conciliar el sueño.

Se encuentra en carnes rojas, mariscos, legumbres y semillas.

Una alimentación equilibrada, la mejor estrategia

Los especialistas insisten en que la clave no está en suplementar de forma aislada, sino en mantener una dieta variada y equilibrada que incluya frutas, verduras, proteínas magras, frutos secos y cereales integrales. El consumo excesivo de cafeína, alcohol y azúcares refinados por la tarde puede contrarrestar los beneficios de estos nutrientes.

Antes de incorporar suplementos vitamínicos o minerales con el objetivo específico de mejorar el sueño, los expertos recomiendan consultar con un profesional de la salud, ya que el exceso de ciertos nutrientes también puede generar efectos adversos y las necesidades varían según cada persona.

En definitiva, el descanso nocturno es el resultado de múltiples factores —hábitos, ambiente, estrés—, pero la nutrición ofrece una herramienta accesible y respaldada por la ciencia para acercarnos a esas noches de sueño profundo y reparador que tanto buscamos.

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