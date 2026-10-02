La osteoporosis aumenta también entre las personas más jóvenes

Generalmente, la osteoporosis está asociada a las mujeres, sobre todo en la etapa madura. Ahora, reumatólogos detectan cada vez más diagnósticos en menores de 50 años. En estos casos, recomiendan investigar causas secundarias, como alteraciones hormonales, enfermedades inflamatorias, problemas de nutrición o el uso de corticoides. El sedentarismo, las dietas restrictivas y el consumo excesivo de alcohol también pueden influir.

La Sociedad Española de Reumatología (SER) estima que la osteoporosis afecta a tres millones de personas en España y causa unas 300,000 fracturas por fragilidad al año, con un coste sanitario de 4,000 millones de euros, reseña EFE Salud. La organización advierte de que los casos podrían crecer durante la próxima década, impulsados por el envejecimiento de la población y los cambios en los hábitos de vida.

En el mundo, las estimaciones disponibles indican que entre 200 y 500 millones de personas viven con osteoporosis, según la fuente, el año y los criterios diagnósticos utilizados. La Fundación Internacional de Osteoporosis estima específicamente que afecta a aproximadamente 200 millones de mujeres.

En mayores de 50 años, afecta aproximadamente a 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres a escala mundial. Mientras que, en mujeres por edad, la osteoporosis afecta aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres de 60 años, 1 de cada 5 de 70 años, 2 de cada 5 de 80 años y 2 de cada 3 de 90 años.

La genética explica entre el 60% y el 70% de las diferencias en la masa ósea. Los antecedentes familiares de fractura de cadera elevan el riesgo. Una fractura tras un golpe leve, incluso antes de los 50 años, requiere valoración médica.

Afección subdiagnosticada

Se producen millones de fracturas relacionadas con la osteoporosis cada año; las cifras publicadas varían porque algunas fuentes cuentan únicamente fracturas osteoporóticas confirmadas y otras incluyen fracturas por fragilidad.

Esto se debe al subdiagnóstico. Muchas personas no saben que tienen osteoporosis hasta que ocurre una fractura. Una estimación difundida por autoridades sanitarias sitúa en unos 500 millones las personas afectadas globalmente.

Prevención temprana

La prevención comienza en la infancia con una alimentación equilibrada, suficiente calcio y proteínas, ejercicio de fuerza y actividades que mejoren el equilibrio.

Los suplementos de vitamina D no previenen por sí solos la enfermedad y deben valorarse de forma individual.

Los agonistas GLP-1 bajo la lupa

Por otro lado, los agonistas del receptor GLP-1 para el tratamiento de la diabetes y la obesidad son otra de las líneas de investigación de la salud ósea. La SER considera que es un ámbito que aún requiere investigación para comprender mejor el efecto global de estos tratamientos, pero es un factor a considerar, recoge EFE Salud.

Se estima que la pérdida importante de peso y de masa muscular podría incrementar el riesgo de caídas y fracturas, pero, a la vez, algunos estudios sugieren que estos tratamientos podrían tener un efecto beneficioso sobre el hueso, tanto por un posible incremento de su formación como por una disminución de la reabsorción ósea.

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