Cada vez más usuarios de medicamentos GLP-1 reportan desprendimientos de uñas y caída del cabello

Un estudio francés con 1,904 personas con diabetes tipo 2 u obesidad encontró trastornos en las uñas en el 66% de quienes usaban GLP-1, frente al 53% de quienes no los habían usado. El desprendimiento fue hasta cuatro veces más frecuente y la decoloración se reportó en el 46% de los usuarios, frente al 17% de los no usuarios.

En un segundo análisis del mismo grupo, la caída inusual del cabello se reportó en el 50% de los usuarios de GLP-1 y en el 34% de los no usuarios. También fueron más frecuentes la pérdida de densidad capilar, el enrojecimiento y la picazón del cuero cabelludo.

Los hallazgos se presentaron en la reunión anual de la Academia Europea de Dermatología y Venereología, celebrada en Viena, Austria.

“Esto sugiere que lo que ocurre en el cuero cabelludo podría ir más allá de la caída de cabello típica que se observa tras una pérdida de peso rápida e implicar un componente inflamatorio”, explicó el dermatólogo parisino Bruno Halioua en un comunicado de prensa de la reunión. “La inflamación del cuero cabelludo era la norma, no la excepción, algo que los médicos no suelen buscar actualmente y que podría ser tratable”, recogió sus declaraciones Health Day.

La relación causal sigue sin estar clara

Los estudios no demuestran que los medicamentos provoquen estos cambios. Algunos participantes ya tenían problemas en las uñas antes de iniciar el tratamiento, aunque las diferencias persistieron tras ajustar los datos.

Los investigadores señalan que estos efectos suelen ser benignos y no justifican suspender por cuenta propia un tratamiento eficaz. Recomiendan hablar con un profesional de salud si aparecen cambios en las uñas, caída del cabello o irritación del cuero cabelludo.

Cambios suelen revertirse al finalizar el tratamiento

En la mayoría de los casos, los cambios en el cabello y las uñas son temporales y mejoran gradualmente al terminar el tratamiento, aunque depende del medicamento, la dosis, la duración y la respuesta individual.

Cabello: suele empezar a crecer de nuevo aproximadamente entre 2 y 3 meses después de finalizar, por ejemplo, quimioterapias, pero al principio puede ser más fino, rizado o tener un color diferente. Estos cambios suelen normalizarse con el tiempo, aunque en algunos tratamientos prolongados pueden persistir zonas de pérdida.

suele empezar a crecer de nuevo aproximadamente entre 2 y 3 meses después de finalizar, por ejemplo, quimioterapias, pero al principio puede ser más fino, rizado o tener un color diferente. Estos cambios suelen normalizarse con el tiempo, aunque en algunos tratamientos prolongados pueden persistir zonas de pérdida. Uñas: las manchas, surcos, fragilidad o desprendimiento suelen desaparecer conforme crece una uña nueva; la recuperación completa puede tardar alrededor de 6 meses o más, especialmente en las uñas de los pies.

las manchas, surcos, fragilidad o desprendimiento suelen desaparecer conforme crece una uña nueva; la recuperación completa puede tardar alrededor de 6 meses o más, especialmente en las uñas de los pies. Mientras continúa el tratamiento: las alteraciones pueden mantenerse o aparecer nuevas, porque el cabello y las uñas siguen expuestos al medicamento. En algunos tratamientos dirigidos, ciertos cambios de color, textura o crecimiento pueden ser más duraderos.

Avise al equipo médico si hay dolor intenso, enrojecimiento, pus, fiebre, sangrado, desprendimiento importante de una uña o lesiones en el cuero cabelludo, ya que podrían indicar infección o requerir medidas específicas.

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