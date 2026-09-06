¿No logras bajar peso con los medicamentos GLP-1? Podrías estar ralentizando los resultados

Datos de una encuesta Gallup indican que, para mediados de 2026, el 11% de los adultos estadounidenses utilizaban medicamentos GLP-1 para perder peso, con un 15% que ha recurrido a ellos en algún momento. Este crecimiento refleja una creciente aceptación y dependencia de estos tratamientos.

Sin embargo, no todos los usuarios logran los resultados esperados. Te contamos que no todo se debe al medicamento; puede ser también producto de estar siguiendo hábitos no adecuados.

“Trabajo a diario con pacientes con deficiencia de GLP-1, y cuando la pérdida de peso se estanca, casi siempre se debe a los mismos hábitos que a menudo se pasan por alto”, declaró a Newsweek la dietista Kylie King.

A este respecto, la especialista detalla los hábitos que considera inadecuados.

Hábitos que pueden obstaculizar el progreso

Hábitos alimentarios ineficaces. Los errores más frecuentes incluyen la suposición de que los alimentos saludables siempre son bajos en calorías y la falta de ingesta suficiente de proteínas, lo que puede perjudicar la retención muscular durante la pérdida de peso. King sostiene que las proteínas son especialmente importantes al tomar medicamentos GLP-1, ya que la disminución del apetito suele implicar un menor consumo total de calorías.

A su vez, recomienda ignorar las calorías líquidas y el alcohol. Los cafés azucarados, los batidos y las bebidas alcohólicas pueden aportar cientos de calorías, sin saciar el apetito. Pide priorizar el agua y decidir previamente cuánto alcohol tomarás en algún evento social, no dejarlo todo al “cómo vaya viniendo, vamos viendo”.

Comparación y apoyo social. La comparación con los avances de otros y la falta de un apoyo adecuado se destacan como elementos desmotivadores. “Lo que hay que tener en cuenta de estos medicamentos es que cada uno de sus elementos es único para cada persona”, dice la dietista.

La también consejera conductual enfatiza que un entorno de apoyo es crucial para el éxito en el manejo del peso: “Necesitas un equipo que te apoye en tu nueva etapa y en tus nuevos retos. Un grupo de apoyo comunitario puede ayudarte a contrarrestar eso”.

Importancia de un enfoque integral

Ejercicio y estilo de vida. El ejercicio continuo sigue siendo esencial, mientras que la atención a la fibra y la hidratación también juega un papel importante en la gestión del peso.

Sueño y manejo del estrés. El sueño inadecuado y el estrés pueden agravar los problemas de pérdida de peso, afectando negativamente la salud general y el progreso en el tratamiento con GLP-1. Establecer un enfoque equilibrado es esencial para maximizar los beneficios de estos medicamentos.

Cómo influye lo mental

La salud mental puede influir mucho en el éxito de la pérdida de peso con GLP-1 porque afecta la constancia, la relación con la comida y la capacidad de sostener cambios de hábitos. También puede mejorar el resultado cuando la persona se siente más motivada, con menos ansiedad o depresión, y cuando recibe apoyo psicológico junto con el tratamiento.

Cómo puede ayudar

La pérdida de peso suele ser más sostenible cuando hay apoyo en salud mental, nutrición y actividad física, no solo con el medicamento.

En muchas personas, bajar de peso mejora la autoestima y puede reducir síntomas depresivos o de ansiedad.

Tratar problemas como atracones, estrés o alimentación emocional puede ayudar a aprovechar mejor el efecto del GLP-1.

Cómo puede dificultar

Si hay depresión, ansiedad, trauma o trastornos de la alimentación, puede ser más difícil mantener hábitos alimentarios estables, incluso si el apetito baja.

Algunas personas pueden experimentar cambios de ánimo, ansiedad o malestar con la imagen corporal durante el proceso, lo que puede afectar la adherencia.

Las expectativas poco realistas sobre el cuerpo o el peso pueden generar frustración y afectar la continuidad del tratamiento.

Qué conviene vigilar

Cambios en el estado de ánimo.

Pensamientos de culpa o restricción extrema con la comida.

Señales de atracón, ansiedad o descontrol alimentario.

Insatisfacción intensa con la imagen corporal o miedo al rebote.

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