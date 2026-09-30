Tener poca grasa corporal también es perjudicial: Sylvester Stallone reveló trastornos sufridos

Nos venden que debemos bajar la grasa corporal al mínimo, que tenemos que esculpir nuestros cuerpos tipo modelos de gimnasios, que debemos ser atletas en potencia. Pero eso no es tan fácil de lograr y, a la vez, puede ser contraproducente. Aunque suene a sacrilegio: la grasa es necesaria, y nuestras adiposidades ―‍en bajas proporciones―‍ no sobran.

Debido a esta mitificación de que el cuerpo debe estar moldeado cual Adonis, los expertos están preocupados, además del resurgimiento de la tendencia de estar extremadamente delgado, impulsada en algunos casos por la popularidad de los medicamentos para perder peso, reseña BBC Mundo.

Más que un depósito de energía, el tejido adiposo almacena nutrientes y libera energía cuando hace falta. También produce hormonas, como la leptina, que informa al cerebro sobre las reservas energéticas y contribuye a regular el apetito y otras funciones.

La grasa blanca ayuda a conservar el calor; la grasa parda y la beige generan calor al gastar energía.

“Tenemos que querer a nuestra grasa”, dice a la BBC Elif Oral, endocrinóloga y profesora de Medicina de la Universidad de Michigan. “Desempeña una función biológica muy importante”, enfatiza.

Demasiada grasa tiene riesgo; poca, también

Expresan los expertos que una restricción calórica severa puede llevar al cuerpo a ahorrar energía y afectar la función inmunitaria, los músculos, los huesos y los órganos. Además, la falta prolongada de energía puede reducir la testosterona y alterar o detener la menstruación. En casos extremos, trastornos como la anorexia pueden causar daños graves e incluso la muerte.

No existe una cifra ideal para todos. Como orientación general, los hombres adultos sanos suelen tener entre un 10% y un 20% de grasa corporal, y las mujeres entre un 20% y un 29%. Las necesidades varían según la persona y otros factores.

Medir la grasa no siempre da una respuesta precisa

Hay varias formas de medir la cantidad de grasa corporal:

Cada método tiene límites. Los escáneres de densidad ósea (DEXA) ofrecen mediciones detalladas, pero requieren equipo especializado. Mientras que las básculas inteligentes y los calibres de pliegues cutáneos pueden dar estimaciones imprecisas.

La distribución también importa. La relación cintura-altura y la relación cintura-cadera pueden orientar sobre la grasa acumulada en el abdomen. El IMC, por sí solo, no distingue entre grasa y músculo.

El objetivo no es reducirla al mínimo

Lo importante es cuidar la composición corporal. Una alimentación adecuada, el ejercicio y el entrenamiento de fuerza ayudan a mantener la salud, especialmente con la edad, cuando suele aumentar la grasa y disminuir la masa muscular y ósea.

Sobre todo, se deben evitar metas extremas. La grasa cumple funciones esenciales y que conviene buscar un equilibrio, en lugar de perseguir el porcentaje más bajo posible. Hay ejemplos que evidencian que cuerpos sin un nivel de grasa adecuado no la pasan bien.

Sylvester Stallone reveló haber sufrido

A todo esto, Sylvester Stallone compartió en una entrevista con The New York Times algunos de los problemas de salud a los que se enfrentó al interpretar papeles físicamente exigentes a lo largo de las décadas.

El actor contó que, mientras se preparaba para su papel en la película “Rambo” (1982), se esforzó por parecer más “animalístico”, inspirándose en jaguares y gatos. “Entonces se convirtió en una obsesión. Algo muy grave. Llegó un punto en que desarrollé bulimia”, dijo.

La bulimia nerviosa es un trastorno alimentario caracterizado por episodios de consumir una gran cantidad de comida sin control, seguido de conductas compensatorias como vómitos, uso excesivo de laxantes o diuréticos, ayuno o ejercicio excesivo, señala el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH).

“No podía retener nada. O no quería retenerlo porque me obsesioné con mantenerme en ese nivel de forma física, literalmente una especie de adoración obsesiva al cuerpo”, compartió Stallone durante la entrevista, también referida por Fox News Digital.

Otro episodio de trastorno alimenticio que Stallone sufrió fue en el rodaje de “Rocky III”. El actor afirmó que alcanzó su porcentaje de grasa corporal más bajo, un 2,6%. Mientras que la Academia Nacional de Medicina Deportiva clasifica la grasa corporal como “peligrosamente baja” si cae por debajo del 8% en hombres de entre 20 y 69 años, y por debajo del 14% en mujeres de la misma edad.

“He maltratado mi cuerpo. Está todo sujeto con alambre, pero aun así quiero mantenerme en buena forma”, confesó.

Todo esto lo llevó también a sufrir ataques de ansiedad y pánico.

Este relato conmovió a Brian Pollack, trabajador social clínico titulado y especialista certificado en trastornos alimentarios en Hilltop Behavioral Health en Summit, Nueva Jersey, quien dijo que era “increíblemente admirable” que Stallone compartiera su experiencia.

“Hay muchísimos ejemplos de lo que puede ocurrir en la vida de Sylvester Stallone que lo han llevado a momentos de objetividad y conciencia corporal”, afirmó Pollack a Fox News Digital.

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